Из порта Новороссийск в Колумбию отправят первую за три года партию пшеницы

Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил качество первой с 2023 года партии мягкой пшеницы, предназначенной для экспорта в Колумбию. Пробы прошли проверку на соответствие техническому регламенту Таможенного союза, международным стандартам и жестким требованиям страны-импортера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила директор филиала Лилия Кугушева, в Колумбии Национальный институт надзора за медикаментами и пищевыми продуктами (INVIMA) предъявляет повышенные требования к безопасности зерна. Для пшеницы суммарное содержание афлатоксинов не должно превышать 4 мкг/кг, охратоксина А — 5 мкг/кг, зеараленона — 100 мкг/кг. Предел для кадмия и свинца составляет 0,20 мг/кг.

Кроме того, колумбийское законодательство требует расширенной спектрометрии для радиологического контроля. Удельная активность стронция-90 и йода-131 не должна превышать 100 Бк/кг, для рутения-103 и изотопов цезия — 1000 Бк/кг.

Также перед отгрузкой вся партия прошла фитосанитарный контроль на отсутствие карантинных объектов (кожеедов и мукоедов) и обязательное обеззараживание в соответствии с требованиями Колумбийского института сельского хозяйства (ICA).

Отмечается, что Колумбия практически не производит собственную пшеницу и ежегодно закупает 2–2,2 млн т на внешних рынках. Около 70% этого объема идет на производство муки, для чего импортеры приобретают зерно со средним и высоким содержанием протеина — аналог российской мягкой пшеницы 3-го класса.

Алина Зорина