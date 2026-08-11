Жители Дона получают льготные кредиты до 300 тысяч рублей на восстановление имущества

Для жителей Ростовской области и других регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, наряду с предусмотренными законом кредитными и ипотечными каникулами, с 1 сентября 2026 года станут доступными льготные кредиты на восстановление жилья до 300 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ПСБ Ростов-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщила вице-президент, региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону Лариса Чураева, в рамках соглашения ПСБ с МЧС России граждане могут получить кредит до 300 тыс. рублей по сниженной ставке. Воспользоваться предложением можно при заключении новых кредитных договоров в течение трех месяцев с момента официальной фиксации чрезвычайной ситуации.

Для оформления кредита необходимо предоставить один из документов: справку из органов местного самоуправления о проживании в зоне ЧС, нарушении условий жизнедеятельности и утрате имущества первой необходимости или документы о назначении государственных выплат — единовременной материальной помощи или компенсации за утрату имущества.

Кроме этого, с 1 сентября пострадавшие от ЧС смогут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до пяти дней без сохранения зарплаты. Новая мера будет действовать при чрезвычайных ситуациях любого уровня — от муниципального до федерального.

Наталья Белоштейн