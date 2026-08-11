Более 2 тысяч протоколов составила ГИБДД на самокатчиков в Краснодаре

За семь месяцев 2026 года в Краснодаре составлено более 2 тыс. административных материалов за нарушения правил использования средств индивидуальной мобильности. Количество ДТП с участием СИМ выросло на 94%. Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальник отделения пропаганды безопасности движения Владимир Петраков сообщил изданию, что Краснодар остается единственным городом, где введены ограничения скорости до 12 км/ч. В центре, скверах и парках движение либо запрещено, либо ограничено, а вблизи образовательных учреждений запрещена парковка самокатов ближе 100 м. Штраф для нарушителей — 800 руб.

По его словам, особую проблему в краевом центре представляют подростки на питбайках. Несовершеннолетние выезжают на дороги общего пользования, нарушают правила, что приводит к падениям и столкновениям. Родителям, которые передали управление ребенку, грозит штраф 30 тыс. руб., транспорт задерживают. При повторных нарушениях или травмах возможно привлечение к уголовной ответственности.

Алина Зорина