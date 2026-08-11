AS: Инфантино пообещал Мексике переход в Южноамериканскую конфедерацию футбола
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заручился поддержкой Федерации футбола Мексики, пообещав перевести ее в Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL). Об этом сообщает испанская газета As.
Мексика хочет выйти из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF). У национальной ассоциации испортились отношения с руководящим органом CONCACAF после того, как сборная Мексики и команды Лиги MX (высший дивизион системы лиг в Мексике) стали соревноваться в турнирах в Южной Америке. Ситуация обострилась, когда CONCACAF начала препятствовать клубам участвовать в Кубке Либертадорес и Кубке CONMEBOL.
AS пишет, что также поддержка господина Инфантино мексиканской федерацией может быть обусловлена желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году.
Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за планов продать часть прав на проведение чемпионатов мира по футболу частным компаниям, связанным с Дональдом Трампом. UEFA заявила о бойкоте турниров под эгидой Международной федерации. FIFA в итоге отказалась от проекта, однако UEFA, CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) призвали расследовать деятельность господина Инфантино. Его оппоненты, по данным The Times, намерены добиться его отставки.
Подробности — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».
Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола (FIFA), оказался в центре скандала из-за планов учредить новую структуру FIFA Forward Enterprise (FFE) для контроля коммерческой деятельности, включая чемпионаты мира, и продажи её доли частным инвесторам. Основным претендентом на инвестирование называлась компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который является зятем Дональда Трампа.
Против этих планов выступили крупнейшие континентальные структуры, включая Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC), объединяющие 136 национальных федераций. Под давлением этих организаций Джанни Инфантино отказался от проекта FFE, но его оппоненты, включая UEFA, продолжают настаивать на его отставке и угрожают бойкотом турниров FIFA. Несмотря на это, 5 августа 2026 года Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA, которые подтвердили его полномочия и заявили об извинениях перед национальными федерациями за допущенные ошибки.