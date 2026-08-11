AS: Инфантино пообещал Мексике переход в Южноамериканскую конфедерацию футбола

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заручился поддержкой Федерации футбола Мексики, пообещав перевести ее в Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL). Об этом сообщает испанская газета As.

Мексика хочет выйти из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF). У национальной ассоциации испортились отношения с руководящим органом CONCACAF после того, как сборная Мексики и команды Лиги MX (высший дивизион системы лиг в Мексике) стали соревноваться в турнирах в Южной Америке. Ситуация обострилась, когда CONCACAF начала препятствовать клубам участвовать в Кубке Либертадорес и Кубке CONMEBOL.

AS пишет, что также поддержка господина Инфантино мексиканской федерацией может быть обусловлена желанием Мексики принять клубный чемпионат мира в 2029 году.

Джанни Инфантино оказался в центре скандала из-за планов продать часть прав на проведение чемпионатов мира по футболу частным компаниям, связанным с Дональдом Трампом. UEFA заявила о бойкоте турниров под эгидой Международной федерации. FIFA в итоге отказалась от проекта, однако UEFA, CONCACAF и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) призвали расследовать деятельность господина Инфантино. Его оппоненты, по данным The Times, намерены добиться его отставки.

Подробности — в материале «Ъ» «Джанни, Джанни, ача, ача».