Уйди, административный

Самая громкая история года в мире спортивной политики обросла новыми подробностями. Газета The Times сообщила, что многочисленные оппоненты президента FIFA Джанни Инфантино готовы учредить альтернативные международные соревнования и объявить «управленческий бойкот», чтобы заставить функционера покинуть свой пост. Отставка господина Инфантино, мощнейший удар по репутации которого нанесла попытка передать долю прав на чемпионат мира в частные руки, теперь представляется практически неизбежной. Нашелся у противников главы FIFA, по всей видимости, и единый «протестный» кандидат — Виктор Монтальяни, одна из наиболее влиятельных фигур в североамериканском футболе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино (слева) и Виктор Монтальяни на матче чемпионата мира между Норвегией и Англией (июль 2026 года)

Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP Джанни Инфантино (слева) и Виктор Монтальяни на матче чемпионата мира между Норвегией и Англией (июль 2026 года)

Фото: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Противники президента FIFA Джанни Инфантино — Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — разработали план его свержения. По информации газеты The Times, они намерены усилить давление на утратившего доверие большей части футбольного мира функционера, «парализовав FIFA».

Оппоненты господина Инфантино, если он откажется уйти в отставку и не оставит планов баллотироваться на четвертый срок в марте следующего года, «готовы проводить собственные международные турниры».

В частности, упоминается «глобальная Лига наций», концепцию которой UEFA разработал в конце прошлого десятилетия, но так и не претворил в жизнь. Кроме того, рассматривается возможность так называемого управленческого бойкота, то есть отказа от участия в заседаниях Совета FIFA и ее комитетов, а также от ратификации решений FIFA.

Чрезвычайно сильный удар по репутации Джанни Инфантино был нанесен в конце июля, когда стало известно о его желании де-факто передать коммерческие права на чемпионаты мира частным инвесторам (см “Ъ” от 29 июля) через новую организацию FIFA Forward Enterprise (FFE). Стоимость структуры оценивалась в $20 млрд. За счет привлечения частного капитала господин Инфантино обещал в первый же четырехлетний цикл более чем вдвое — с $8 млн до $20 млн — повысить ежегодные выплаты FIFA национальным ассоциациям и обеспечить их дальнейший поступательный рост.

Идея встретила решительный отпор UEFA, CONCACAF и AFC, объединяющих 136 национальных федераций, это примерно две трети от общего количества членов FIFA (всего их 211). Они с разной степенью жесткости высказались против «продажи футбола», пригрозили бойкотом всех турниров под эгидой FIFA и вынудили-таки Джанни Инфантино отступить.

Сворачивание проекта FFE спасти репутацию президента уже не могло. Слишком циничной казалась история при рассмотрении деталей.

Во-первых, роль одного из ключевых инвесторов новой структуры предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, который приходится зятем Дональду Трампу. А о том, что президент FIFA и президент США поддерживают чрезвычайно тесные отношения, знают все.

Во-вторых, свои замыслы Джанни Инфантино держал в тайне не только от глобального футбольного сообщества, но и от своих коллег, например от советника Карлоса Кордейро, который резко раскритиковал политику шефа и покинул FIFA. В-третьих, Джанни Инфантино, по всей видимости, рассматривал FFE как личный проект: The Times писала, что он должен был стать председателем новой организации, а его базовая зарплата таким образом выросла бы в десять раз, до $30 млн без учета бонусов.

Говоря о новой стратегии, включающей проведение альтернативных соревнований, критики Джанни Инфантино рассчитывают, что к ним присоединятся и другие конфедерации. Один из источников The Times предполагает, что не смогут дальше оставаться в стороне южноамериканские футбольные власти, пока не давшие однозначной оценки событиям. «Против кого предпочтут играть южноамериканские гранды: против Франции с Испанией или Ливана с Джибути?» — задается вопросом собеседник издания.

Между тем газета The Telegraph сообщила, что соперники Джанни Инфантино нашли единого кандидата. Им, если верить ресурсу, стал канадец Виктор Монтальяни, вице-президент FIFA, глава CONCACAF, одна из самых влиятельных фигур в североамериканском футболе.

Его шансы возглавить «переворот» высоки, поскольку «заговорщики» «практически исключают» возможность выбора преемника среди европейских функционеров. Привлечение претендента с другого континента — «необходимое условие», ведь UEFA не хочет терять союзников из-за обвинений в «захвате власти», объясняет источник The Telegraph.

Впрочем, антирейтинг Джанни Инфантино настолько велик, что более популярным кандидатом обречен стать любой его конкурент. По данным The Times, после объявления об учреждении FFE действующему президенту FIFA удалось заручиться поддержкой лишь 15 стран-членов. Тем временем национальные федерации начали отзывать письма в поддержку переизбрания господина Инфантино. Успели это сделать английская, валлийская и сербская. На очереди, как пишет The Guardian, страны, входящие в CONCACAF.

Роман Левищев