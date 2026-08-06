Джанни, Джанни, ача, ача

Президент Международной федерации футбола (FIFA) добился первой серьезной победы, после того как вскрылись его планы передать коммерческие права на чемпионаты мира частной коммерческой структуре, что вызвало бурю негодования и требования отставки функционера. Господин Инфантино заручился поддержкой топ-менеджеров FIFA, которых он собрал 5 августа на совещание в Рабате. По его итогам было заявлено, что он остается на своем посту, располагая полной поддержкой FIFA. В адрес национальных федераций были отправлены письма с извинениями за то, как FIFA вела себя в истории с неудавшейся «продажей» первенств мира. Однако точку в истории ставить рано. Оппоненты господина Инфантино попыток дискредитировать его не оставляют. Чуть позже в Союзе европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявили, что не планируют отказываться от бойкота из-за мнения людей, нанятых президентом FIFA и зависящих от его благосклонности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил свое умение договариваться, сумев заручиться поддержкой топ-менеджмента федерации

Фото: Verity Griffin / FIFA / Getty Images Президент FIFA Джанни Инфантино подтвердил свое умение договариваться, сумев заручиться поддержкой топ-менеджмента федерации

Фото: Verity Griffin / FIFA / Getty Images

Центр управления мировым футболом на этой неделе переместился в Рабат, в африканскую штаб-квартиру FIFA. Ее глава Джанни Инфантино уже больше недели находится в Марокко, вероятно, воспринимая страну, которая будет одной из хозяек чемпионата мира 2030 года, как дружественное и безопасное место. В главной штаб-квартире, в Цюрихе, в последние дни ему действительно было лучше не показываться: там очень непросто было бы справляться с давлением СМИ. Да и формальный повод оставаться в Марокко есть — страна сейчас принимает женский Кубок африканских наций (WAFCON).

Именно в Рабат господин Инфантино вызвал на совещание топ-менеджмент федерации с целью заручиться его поддержкой, пошатнувшейся на волне грандиозного скандала, разразившегося после того, как в СМИ утекли планы президента FIFA «продать» чемпионаты мира частной компании.

Речь о намерении учредить новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна была контролировать коммерческую деятельность головной футбольной организации, связанную с ее основными турнирами. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Важность состоявшегося заседания переоценить трудно. Если бы от Инфантино отвернулись представители его ближайшего круга, один из которых, генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрем, уже успел разослать сотрудникам организации письмо, в котором, не называя имен, осудил случившееся, ему бы не оставалось ничего кроме как покинуть пост. Может, не сразу. Но выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в марте 2027 года, он, скорее всего, не стал бы. Однако господин Инфантино вновь показал, что договариваться умеет. Детали совещания, длившегося семь часов, прессе не сообщили. Но заявление, обнародованное по его итогам, ясно свидетельствует о том, что этот раунд остался за Инфантино.

В нем сообщается, что президент FIFA принес извинения за допущенные ошибки и пообещал впредь так не делать. Утверждается, что участники совещания согласились с тем, что, хотя в истории с FFE и следовало действовать иначе, намерения исключить национальные федерации и членов Совета FIFA из процесса принятия решений не было. Отмечена также ключевая роль президента FIFA в успешном проведении завершившегося в июле чемпионата мира.

Также участники встречи «подтвердили свою полную поддержку Джанни Инфантино как единственного президента, избранного всеми 211 национальными федерациями». В адрес последних отправлены письма с искренними извинениями. Письмо подписали господа Инфантино и Графстрем (в тот же день оба посетили матч WAFCON, где дружески общались). В FIFA также подтвердили, что FFE похоронен окончательно. «В свете сказанного было решено, что FIFA больше не будет мириться с атаками на свою целостность и системы управления и примет все необходимые меры для защиты своей репутации»,— указано в заявлении.

Марокканская встреча, безусловно, является крупной победой Джанни Инфантино. Но вряд ли ее можно расценивать как триумф в генеральном сражении. Противники президента FIFA из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), крупнейшей и богатейшей из конфедераций, входящих в FIFA, никуда не делись. Собственно именно бунт европейцев, пригрозивших, если Инфантино не отступит, бойкотировать турниры FIFA, и лежит в основе нынешнего кризиса. Вариант «продажи» чемпионатов мира, предложенный Инфантино, большую часть национальных федераций вполне мог устроить, поскольку предполагал резко — с $8 млн до $20 млн в рамках первого же четырехлетнего цикла — повысить ежегодные выплаты по линии FIFA национальным ассоциациям.

Для, скажем, Ассоциации футбола Англии (FA) — это копейки. Для маленьких федераций, у которых ровно такой же голос, как у англичан, хорошие деньги. Да, с осуждением действий Инфантино выступили также CONCACAF, объединяющая футбольные федерации стран Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна, и Азиатская конфедерация футбола (AFC). Но такого единства, как в UEFA, в их действиях не прослеживалось. Многие члены CONCACAF, в которой ключевую роль играют США (приятельские отношения Дональда Трампа и Джанни Инфантино секретом не являются), вполне вероятно, прислушаются к мнению Вашингтона, если дело дойдет до критического голосования. В AFC также нет единства.

Конфедерация вроде бы осудила действия Инфантино. Но такие влиятельные страны, как Саудовская Аравия (получила право на проведение чемпионата мира 2034 года), Катар (провел турнир 2022 года) и ОАЭ, являются союзниками господина Инфантино.

Африканская конфедерация футбола (CAF) вообще полностью на его стороне. Маленькая, всего на десять стран, Конфедерация футбола Южной Америки (CONMEBOL) заняла выжидательную позицию. Как утверждали источники The Guardian, в Южной Америке, единственном континенте, составляющем реальную конкуренцию европейцам на чемпионатах мира, хоть и не в восторге от недавних действий президента FIFA, все же не хотят отдавать бразды правления индустрией исключительно европейцам и ценят умение Джанни Инфантино учитывать интересы других конфедераций.

Очередная попытка расшатать ситуацию была предпринята европейцами в среду, 5 августа. За пару часов до того, как появилось заявление FIFA, The Guardian опубликовала материал, в котором рассказывается о роли Джанни Инфантино в скандальном проекте Суперлиги. Речь о событиях весны 2021 года, развернувшихся после того, как клубы-гранды анонсировали запуск закрытой Суперлиги для элиты. Его приравнивали к расколу в футбольном сообществе. Тогда «мятеж» гигантов удалось подавить. А Джанни Инфантино наряду с президентом UEFA Александром Чеферином осудил «заговорщиков».

Но в распоряжение The Guardian попали некие документы, по сути — черновики соглашения о разделе сфер влияния. Из них следует, что еще в октябре 2020 года инициаторы Суперлиги (ключевой фигурой был президент «Реала» Флорентино Перес) обсуждали с FIFA возможность проведения элитного турнира под ее эгидой. FIFA ради выгодного коммерческого проекта якобы была готова пересмотреть международный календарь.

За помощь в продвижении проекта FIFA была обещана доля в предприятии и «золотая акция». Стороны также обсуждали возможность трансформирования клубного чемпионата мира в трехнедельный турнир (без групповой стадии — только матчи на выбывание), «базу» которого составили бы клубы-участники Суперлиги. Переговоры ни к чему не привели. Год спустя основатели Суперлиги решили действовать без поддержки FIFA и провалились.

Ну а Джанни Инфантино пошел своим путем и в 2025 году провел в новом формате клубный чемпионат мира на 32 команды. Черновики, конечно, трудно подать даже как соглашение о намерениях. Но для тех, кто критикует президента FIFA (знаменитый в прошлом португальский форвард Луиш Фигу охарактеризовал действия господина Инфантино как «самое низкое, подлое и трусливо-эгоистичное поведение, какое мне доводилось видеть в своей жизни»), это станет дополнительным аргументом.

У противников Джанни Инфантино все еще есть возможность его сместить.

Для этого нужно созвать чрезвычайный конгресс FIFA, который может проголосовать за вотум недоверия президенту. Созвать его через Совет FIFA, вероятно, уже не получится. Но конгресс может быть созван и по требованию пятой части членов FIFA. Тут у UEFA (включает 55 национальных федераций) голосов хватит. Другое дело, что идти на созыв конгресса без уверенности, что против господина Инфантино будет подано минимум 106 голосов (сместить президента можно простым большинством),— занятие рискованное. Провал вотума недоверия фактически можно будет приравнять к досрочному переизбранию. Плановые выборы, намеченные на весну 2027 года, что интересно, именно в Рабате, превратятся в формальность. Ключевой датой теперь является 18 ноября. В этот день истекает срок выдвижения кандидатур на пост президента FIFA. Если никто не составит конкуренцию Джанни Инфантино, то его можно будет считать победителем.

Александр Петров