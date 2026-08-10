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UEFA, CONCACAF и AFC призвали провести независимую проверку действий Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Президент FIFA Джанни Инфантино

Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

28 июля Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.

На фоне «критики в свой адрес и потери влияния» Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA. На встрече руководство организации выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки». В открытом письме сказано, что недавнее заседание, на котором присутствовали только избранные члены управляющего комитета FIFA, «лишь усиливает опасения и является продолжением той самой модели поведения, которая привела нас к нынешнему моменту».

«По-прежнему не признается, что попытка продать долю участия в чемпионате мира по футболу была грубым недоразумением — не просто процедурной ошибкой, но фундаментальным нарушением доверия к самим институтам, которым служит FIFA»,— говорится в обращении. UEFA, CONCACAF и AFC считают, что проверка действий Инфантино должна быть проведена «полностью независимой третьей стороной», а не «самой FIFA, ее персоналом или другими заинтересованными лицами».

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инициатива президента FIFA Джанни Инфантино по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира вызвала острое неприятие в футбольном сообществе. Например, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), а также Азиатская футбольная конфедерация (AFC) выступили с резкой критикой, пригрозив бойкотом соревнований под эгидой FIFA. Это давление, а также уход старшего советника Карлоса Кордейро в знак протеста, вынудили Инфантино 1 августа 2026 года отказаться от планов по созданию FFE.

UEFA объявил о потере доверия к Инфантино как к главе FIFA, заявив, что не может существовать в ситуации, когда «проворачиваются секретные схемы по ускоренной программе, организованные некими индивидами». AFC также призвала FIFA «пересмотреть систему управления» и провести институциональные реформы. Британский премьер-министр Энди Бернем 31 июля 2026 года призвал Инфантино уйти в отставку, назвав его предложение «возмутительным» и свидетельством того, что пост президента FIFA занимает «неподходящий человек».

На фоне этих событий появились сообщения о том, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса для отставки Инфантино, поскольку он потерял доверие крупнейших региональных федераций. Также, 3 августа 2026 года, газета New York Post сообщила, что Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа для сохранения своего поста, но позже пресс-служба FIFA опровергла информацию о его звонках президенту США.

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