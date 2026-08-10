UEFA, CONCACAF и AFC призвали провести независимую проверку действий Инфантино

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Президент FIFA Джанни Инфантино

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

28 июля Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.

На фоне «критики в свой адрес и потери влияния» Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA. На встрече руководство организации выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки». В открытом письме сказано, что недавнее заседание, на котором присутствовали только избранные члены управляющего комитета FIFA, «лишь усиливает опасения и является продолжением той самой модели поведения, которая привела нас к нынешнему моменту».

«По-прежнему не признается, что попытка продать долю участия в чемпионате мира по футболу была грубым недоразумением — не просто процедурной ошибкой, но фундаментальным нарушением доверия к самим институтам, которым служит FIFA»,— говорится в обращении. UEFA, CONCACAF и AFC считают, что проверка действий Инфантино должна быть проведена «полностью независимой третьей стороной», а не «самой FIFA, ее персоналом или другими заинтересованными лицами».

Арнольд Кабанов