UEFA, CONCACAF и AFC призвали провести независимую проверку действий Инфантино
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатская футбольная конфедерация (AFC) опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.
Президент FIFA Джанни Инфантино
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters
28 июля Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны UEFA, CONCACAF и AFC президент FIFA отказался от планов по созданию FFE.
На фоне «критики в свой адрес и потери влияния» Джанни Инфантино созвал экстренное совещание с высокопоставленными чиновниками FIFA. На встрече руководство организации выразило поддержку Инфантино после его извинений за «допущенные ошибки». В открытом письме сказано, что недавнее заседание, на котором присутствовали только избранные члены управляющего комитета FIFA, «лишь усиливает опасения и является продолжением той самой модели поведения, которая привела нас к нынешнему моменту».
«По-прежнему не признается, что попытка продать долю участия в чемпионате мира по футболу была грубым недоразумением — не просто процедурной ошибкой, но фундаментальным нарушением доверия к самим институтам, которым служит FIFA»,— говорится в обращении. UEFA, CONCACAF и AFC считают, что проверка действий Инфантино должна быть проведена «полностью независимой третьей стороной», а не «самой FIFA, ее персоналом или другими заинтересованными лицами».
Инициатива президента FIFA Джанни Инфантино по созданию новой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE) для управления коммерческими правами на чемпионаты мира вызвала острое неприятие в футбольном сообществе. Например, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), а также Азиатская футбольная конфедерация (AFC) выступили с резкой критикой, пригрозив бойкотом соревнований под эгидой FIFA. Это давление, а также уход старшего советника Карлоса Кордейро в знак протеста, вынудили Инфантино 1 августа 2026 года отказаться от планов по созданию FFE.
UEFA объявил о потере доверия к Инфантино как к главе FIFA, заявив, что не может существовать в ситуации, когда «проворачиваются секретные схемы по ускоренной программе, организованные некими индивидами». AFC также призвала FIFA «пересмотреть систему управления» и провести институциональные реформы. Британский премьер-министр Энди Бернем 31 июля 2026 года призвал Инфантино уйти в отставку, назвав его предложение «возмутительным» и свидетельством того, что пост президента FIFA занимает «неподходящий человек».
На фоне этих событий появились сообщения о том, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса для отставки Инфантино, поскольку он потерял доверие крупнейших региональных федераций. Также, 3 августа 2026 года, газета New York Post сообщила, что Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа для сохранения своего поста, но позже пресс-служба FIFA опровергла информацию о его звонках президенту США.