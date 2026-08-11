Жителя Тихорецка осудили на 15 лет за растление школьницы

44-летнего жителя Тихорецка осудили за преступления против половой неприкосновенности школьницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в июле и августе 2024 года подсудимый находился в салоне своего автомобиля вместе с несовершеннолетней дочерью своих знакомых, где совершил в отношении ребенка преступления сексуального характера.

Отмечается, что слушания по делу проходили в закрытом режиме. В судебном заседании подсудимый вину не признал, заявив, что его оговорили. Однако Тихорецкий суд рассмотрел материалы дела, исследовав представленные доказательства, счел вину мужчины доказанной. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Жителя Тихорецкого района приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина