На Дону на соцподдержки семей участников СВО направят 147 млн рублей в 2027 году

Меры социальной поддержки семьям участников СВО в Ростовской области планирую продлить до 31 декабря 2027 года. На эти цели предусмотрено 147,4 млн руб. Соответствующий проект изменений в областной закон губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное Собрание региона. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно действующей редакции областного закона с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года семьям участников СВО предоставляется компенсация в размере 50 % расходов на оплату жилого помещения, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также на коммунальные услуги.

Предложенный законопроект предусматривает продление действия указанных мер поддержки на 2027 год.

Как следует из пояснительной записки министерства труда и социального развития Ростовской области, инициатива направлена на сохранение социальной защищенности семей военнослужащих. На реализацию мер в 2027 году планируется направить 147,4 млн руб. Соответствующие средства предполагается предусмотреть при формировании проекта областного закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Наталья Белоштейн