В Крыму в июле ввели около 30 новых объектов связи

В июле в Крыму были введены в эксплуатацию дополнительные базовые станции: 28 объектов запущены в Симферополе, Феодосии, Симферопольском и Белогорском районах, а также в Севастополе и его окрестностях. Об этом сообщила пресс-служба федерального оператора цифровых услуг ГК «Миранда-медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметили в компании, это позволило улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей и гостей этих населенных пунктов, обеспечив устойчивое покрытие в жилых кварталах, сельской местности и зонах активного туристического потока.

Как рассказал заместитель генерального директора — директор по технической инфраструктуре «Миранды» Юрий Руденко, на ключевых объектах установлены резервные источники питания, а наиболее загруженные станции дополнительно оснащаются дизель-генераторами, чтобы даже при перебоях с электричеством люди могли позвонить близким, вызвать экстренные службы или просто быть онлайн. При этом особое внимание уделено местам с высокой плотностью застройки и популярным маршрутам.

«Cпециалисты провели работы в локациях, где ранее наблюдались проблемы с покрытием, например в садовых товариществах и местах отдыха»,— отметил Юрий Руденко.

Сергей Емельянов