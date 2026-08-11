Экологи Новороссийска выступили против белок и асфальта в Пионерской роще

Члены Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска выступили с открытым письмом, требуя учесть их рекомендации по благоустройству Пионерской рощи — особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения. Поводом для обращения послужила разработка проекта благоустройства ООО «Ленгипрогор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В своем обращении к мэру Андрею Кравченко экологи выдвигают жесткие требования к проектировщикам. Основной посыл — «не навреди». Активисты настаивают на запрете использования тяжелой техники, бетона и асфальта, а также на категорическом отказе от прокладки кабелей в грунте. Все работы, подчеркивается в письме, должны вестись строго в границах существующих дорожек без расширения и снятия дерна.

Отдельное внимание экологи уделили идее заселить рощу белками и другими животными, которые здесь не обитают. «Интродукция часто влечет за собой непредсказуемые последствия, что несовместимо с задачами сохранения эталонной природы», — говорится в документе (копия есть в распоряжении «Ъ-Новороссийск»).

Среди ключевых требований также значится сохранение существующего ограждения и отказ от увеличения количества входов на территорию ООПТ. Экологи предлагают установить режим работы рощи с 5:00 до 23:00, чтобы снизить фактор беспокойства для животных, ведущих сумеречный и ночной образ жизни (птицы, млекопитающие, насекомые); предотвратит вандализм, несанкционированные пикники и разведение огня в темное время; уменьшить световое и шумовое загрязнение в часы биологического покоя экосистемы. Вместо капитальных сооружений рекомендуется использовать автономные светильники на солнечных батареях и пористые природные материалы для покрытия дорожек.

Общественники призывают власти прислушаться к их мнению, чтобы избежать ошибок, допущенных при благоустройстве других городских объектов, и сохранить уникальную природу Пионерской рощи для будущих поколений.

Открытое письмо главе Новороссийска подписали члены Совета по экологической безопасности при администрации города: сопредседатель Совета, представитель «Экологической вахты по Северному Кавказу» Татьяна Трибрат, а также Дмитрий Крескин, Михаил Лучкин, Сергей Стряпухин и другие.

Напомним, реконструкция парка «Южные пруды» (ООПТ местного значения) в Новороссийске столкнулась с рядом серьезных проблем, в том числе из-за грубых нарушений со стороны подрядчика. В ходе первого этапа очистки водоемов компания «КАМА-РД» выполнила работы с отклонениями от проекта, что привело к их приостановке и последовавшим судебным разбирательствам. Росприроднадзор оценил экологический ущерб от неправильной очистки в 8 млн руб. Более того, извлеченный со дна прудов ил не был вывезен на утилизацию, а просто размещен на территории парка, что создало дополнительные финансовые и логистические проблемы.

Александра Локтионова