Субъектам креативных индустрий Дона предоставят льготы на аренду госимущества

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес в Законодательное Собрание региона проект закона, направленного на развитие креативных индустрий. Ключевым элементом инициативы выступает предоставление льготы по пользованию государственным имуществом. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке министерства экономического развития региона, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр субъектов креативных индустрий и работающим на территории региона, предлагается применять понижающий коэффициент 0,9 к рыночной стоимости арендной платы за нежилые помещения. Льгота будет действовать до 1 января 2029 года.

Из документа следует, что мера разработана в рамках реализации федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ» и аналогичного регионального законодательного акта. Нормативно-правовая база закрепляет за субъектами РФ право оказывать поддержку креативному сектору, в том числе в форме имущественной помощи.

По данным на 17 июля 2026 года, в реестр субъектов креативных индустрий Ростовской области включено 440 участников — среди них физические лица на режиме «Налог на профессиональный доход», индивидуальные предприниматели и юридические лица. При этом 365 субъектов (82,3%) относятся к категории малого и среднего бизнеса.

В правительстве региона полагают, что снижение арендной нагрузки повысит доступность государственного имущества для творческих проектов, укрепит экономическую устойчивость креативного сектора и создаст дополнительные стимулы для его роста. Инициатива рассматривается как часть системной работы по формированию благоприятной среды для развития инновационного и творческого предпринимательства в области.

Наталья Белоштейн