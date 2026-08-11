Юрий Рысин: «Главный архитектор — это дирижер, управляющий большим комплексом»

КубА Клуб 6 августа провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. На этот раз спикером встречи стал главный архитектор Краснодарского края в 2002–2020 годах, заслуженный архитектор России Юрий Рысин. Гостям и резидентам клуба спикер рассказал, как переехал в Краснодарский край, чем занимался на ранних этапах своей карьеры, рассказал о своем участии в подготовке Олимпиады в Сочи и о том, в чем заключается функция главного архитектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гость бизнес-завтрака главный архитектор Краснодарского края в 2002-2020 годах, заслуженный архитектор России Юрий Рысин

Фото: Михаил Брайко Гость бизнес-завтрака главный архитектор Краснодарского края в 2002-2020 годах, заслуженный архитектор России Юрий Рысин

Фото: Михаил Брайко

Юрий Рысин родился в Свердловске (сегодня Екатеринбург). В 1982 году с красным дипломом окончил Свердловский архитектурный институт, получив редкую по тем временам возможность выбора свободного распределения. Несколько лет проработал в Свердловскгражданпроекте, а затем подал документы в областной комитет по архитектуре. Через два месяца молодому перспективному специалисту предложили должность главного архитектора в одном из районов Свердловской области.

«Мне тогда было примерно 25 лет. Я начал предлагать проекты по облагораживанию городской среды, проектировать детские площадки и другие объекты»,— вспоминает Юрий Владимирович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На выступление Юрия Рысина собрался полный зал

Фото: Михаил Брайко На выступление Юрия Рысина собрался полный зал

Фото: Михаил Брайко

В 1986 году Юрия Рысина пригласили на работу в Анапу, на должность главного архитектора. На этом посту он проработал 16 лет. В 2002 году переехал в Краснодар и занял пост главного архитектора Краснодарского края.

«Я не собирался переезжать с Урала в Краснодарский край. Тем более не планировал перебираться из Анапы. Ну, куда можно переехать из этого курортного города. Но я верю в то, что ничего и никогда не происходит в этой жизни случайно»,— так прокомментировал свое назначение Юрий Рысин.

По собственному признанию, до того как занять пост главного архитектора края, он не был особо знаком с особенностями региона. Но в 2002 году в крае случилось крупное наводнение.

«Занимаясь ликвидацией последствий стихии, я очень хорошо изучил край, особенно его северо-восточную часть»,— вспоминает Юрий Рысин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости и резиденты клуба задавали много интересных вопросов, в том числе про архитектуру Краснодара

Фото: Михаил Брайко Гости и резиденты клуба задавали много интересных вопросов, в том числе про архитектуру Краснодара

Фото: Михаил Брайко

За время работы на посту главного архитектора края он участвовал в ликвидации четырех крупнейших наводнений в регионе. Одним из самых больших вызовов стала подготовка к Олимпиаде в Сочи. По словам Юрия Рысина, последний год его команда буквально жила на территории курорта и занимались уже не проектированием объектов, а их строительством и благоустройством.

«Центральная часть Имеретинской низменности до олимпийской стройки была целиком изрезана каналами, дренажными системами. Вместо каналов мы придумали систему прудов-накопителей, где собиралась дождевая вода. Этот проект был реализован буквально за 1,5–2 месяца до начала Олимпиады.

А из сотен тысяч тонн грунта, который некуда было вывозить, мы создали искусственный рельеф местности»,— рассказал спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Рысин — главный архитектор Краснодарского края в 2002-2020 годах, заслуженный архитектор России; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко Юрий Рысин — главный архитектор Краснодарского края в 2002-2020 годах, заслуженный архитектор России; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

Отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба, Юрий Рысин высказал свое мнение о том, как можно улучшить транспортную систему Краснодара. Как считает спикер, строительство нескольких развязок и дублера Яблоновского моста, очистка от автомобилей улиц в историческом центре, появление дополнительных парковок, общественный транспорт с четким интервалом движения значительно разгрузили бы город от постоянных пробок.

Также Юрий Рысин ответил на вопрос, в чем заключается функция главного архитектора. По его словам, главный архитектор — это в каком-то смысле дирижер, управляющий большим комплексом: проектными организациями, инженерными службами, застройщиками. «Задача главного архитектора — все это собрать воедино и координировать работу»,— подвел итог встречи собеседник КубА Клуба.

Справка о КубА Клубе КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

Рекламодатель: ИП Пшеничный Алексей Александрович

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