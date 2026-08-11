В Краснодаре к отопительному сезону подготовят 577 км теплосетей

Подготовка теплоснабжающей инфраструктуры Краснодара к новому отопительному сезону началась весной. К началу холодного периода все 577 км теплосетей города должны пройти гидравлические испытания. Обслуживающие организации также должны получить паспорта готовности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках подготовки к сезону провели осмотр котельной на улице Рашпилевской, где сейчас завершается капитальный ремонт. Объект построили в 1970-е годы. В котельной установили три водогрейных котла общей мощностью более 20 Гкал/ч. Они обеспечивают теплоснабжение 48 многоквартирных домов, двух школ и трех детских садов.

В ходе подготовки к отопительному сезону также обсудили состояние теплоснабжающей инфраструктуры с техническим директором «Краснодартеплоэнерго» Виктором Халевым.

В этом году ресурсоснабжающая компания проводит капитальный ремонт еще двух котельных — на улицах Казаджиева и шоссе Нефтяников. При модернизации используют отечественное оборудование. В компании сообщили, что все запланированные работы намерены завершить до начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что в Сочи модернизируют объекты теплоснабжения в Хостинском районе. Перед зимним сезонов на курорте заменили более 4,5 тыс. погонных метров трубопровода теплосети, три теплообменника и восемь единиц насосного оборудования.

Мария Удовик