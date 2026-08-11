В Краснодаре к отопительному сезону подготовят 577 км теплосетей
Подготовка теплоснабжающей инфраструктуры Краснодара к новому отопительному сезону началась весной. К началу холодного периода все 577 км теплосетей города должны пройти гидравлические испытания. Обслуживающие организации также должны получить паспорта готовности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В рамках подготовки к сезону провели осмотр котельной на улице Рашпилевской, где сейчас завершается капитальный ремонт. Объект построили в 1970-е годы. В котельной установили три водогрейных котла общей мощностью более 20 Гкал/ч. Они обеспечивают теплоснабжение 48 многоквартирных домов, двух школ и трех детских садов.
В ходе подготовки к отопительному сезону также обсудили состояние теплоснабжающей инфраструктуры с техническим директором «Краснодартеплоэнерго» Виктором Халевым.
В этом году ресурсоснабжающая компания проводит капитальный ремонт еще двух котельных — на улицах Казаджиева и шоссе Нефтяников. При модернизации используют отечественное оборудование. В компании сообщили, что все запланированные работы намерены завершить до начала отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что в Сочи модернизируют объекты теплоснабжения в Хостинском районе. Перед зимним сезонов на курорте заменили более 4,5 тыс. погонных метров трубопровода теплосети, три теплообменника и восемь единиц насосного оборудования.