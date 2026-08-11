СКР выявил нарушения в автобусах Ростова

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при осуществлении пассажирских перевозок. В одном из автобусных парков проверены 35 городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«В ряде проверенных транспортных средств выявлены нарушения административного характера, связанные с их техническим состоянием и соблюдением установленных требований при организации перевозочного процесса», — отметили в ведомстве.

Действиям руководителей автопредприятия, ответственных за соблюдение требований при оказании услуг по перевозке пассажиров, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн