За год предприятия промтуризма в Ростовской области посетили 24,6 тысячи человек

По итогам 2025 года предприятия промышленного туризма в Ростовской области посетили 24,6 тыс. человек. Об этом в рамках открытого интервью «Ъ-Ростов» рассказал директор АНО «Центр развития промышленного туризма Ростовской области «Дон промышленный» Артем Хорошко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В настоящее время туристов принимают чуть более 20 промышленных предприятий области. При этом, 36% предприятий не видят в таких экскурсиях никакой пользы. Из них 23% опасаются раскрытия коммерческих секретов, еще 13% респондентов считают экскурсии помехой для производственных процессов.

«У предприятий отсутствует понимание того, зачем нужны такие экскурсии. Промышленный туризм будет развиваться тогда, когда решаться следующие задачи: увеличение прибыли непосредственно за счет экскурсий, привлечение молодых кадров путем профориентации школьников и студентов»,— отметил спикер.

Вместе с тем, региональную экспозицию партнерского проекта национального центра «Россия» посетили 47,3 тыс. туристов.

Мария Хоперская