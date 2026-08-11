На Дону улучшение качества услуг ЖКХ направят 169 млрд рублей

На обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Ростовской области до 2030 года направят. Ключевой ориентир программы — довести долю жителей региона, обеспеченных качественными ЖКУ, до 60%. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Программа реализуется в два этапа: первый охватывает 2019–2023 годы (47,9 млрд руб.), второй — 2024–2030 годы (121 млрд руб.).

Значительная часть средств второго этапа направлена на крупные региональные проекты. Так, на проект «Чистая вода (Ростовская область)» предусмотрено более 2,4 млрд руб. Более масштабными выглядят ассигнования в проект «Вода России (Ростовская область)». В 2027–2028 годах на него планируется выделить почти 20 млрд руб., из которых более 15,8 млрд руб. составят средства областного бюджета.

Отдельное место в программе занимает модернизация коммунальной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» заложено более 13,4 млрд руб. на 2025–2028 годы. Существенные средства также выделяются на развитие коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах (27,1 млрд руб.) и капитальный ремонт многоквартирных домов (5,7 млрд руб.).

Финансирование программы формируется из нескольких источников. Основную долю составляют средства областного бюджета (105,7 млрд руб. на второй этап), значимый вклад вносят безвозмездные поступления из федерального бюджета (15,5 млрд руб.), а также консолидированные бюджеты муниципальных образований (12,8 млрд руб.). Кроме этого, в реализации ряда мероприятий предполагается участие внебюджетных источников — на них приходится порядка 2,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн