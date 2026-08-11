В аэропорту Сочи задерживаются более 50 рейсов

В международном аэропорту Сочи 11 августа задерживаются вылет и прилет 53 рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет ожидают 25 рейсов, еще 28 задерживаются на прилет. Продолжительность задержек зависит от направления и составляет от менее часа до нескольких часов, а в отдельных случаях достигает двух суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Среди задержанных на вылет рейсов — по одному в Нижневартовск, Оренбург, Тбилиси, Ереван, Наманган, Уфу, Ханты-Мансийск, Киров, Ижевск, Батуми, Орск, Екатеринбург, Стамбул и Сургут. Еще два рейса задерживаются в Санкт-Петербург и девять — в Москву. Время задержек на вылет составляет от менее часа до 11 часов. В частности, отправление рейса из Сочи в Сургут задерживается на 25 минут, в Стамбул — на два часа, в Екатеринбург — на три часа 15 минут.

На прилет задерживаются 28 рейсов. По одному рейсу ожидают из Казани, Сыктывкара, Иваново, Кургана, Намангана, Сургута, Тбилиси, Нижневартовска, Томска, Оренбурга, Новосибирска, Еревана, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Стамбула и Ханты-Мансийска. По два рейса задерживаются из Батуми и Уфы, три — из Екатеринбурга и четыре — из Москвы. Задержки прибывающих самолетов составляют от менее часа до двух суток.

Наиболее продолжительная задержка отмечена у рейса из Казани. Его прилет перенесли с 9 августа 18:25 мск на 11 августа 17:50 мск. Рейс из Батуми задерживается на 17 часов 25 минут, из Иваново — на шесть часов 10 минут.

На ситуацию с расписанием в последние дни влияли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация неоднократно вводила такие ограничения в Сочи и других городах. В последний раз ограничения в аэропорту Сочи действовали 11 августа с 11:29 мск до 13:05 мск.

Ограничения в целях обеспечения безопасности полетов также вводили в аэропортах Краснодара и Геленджика. Информация о задержках и времени выполнения рейсов отражается на онлайн-табло аэропорта Сочи.

Мария Удовик