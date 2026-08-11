В порту Новороссийска 11 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 11 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. В ходе тренировок проведут практические стрельбы из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб в акватории запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая незарегистрированные суда, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинги, сапборды и их аналоги. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие. Им рекомендовано следить за официальными сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями 10 августа 2026 года, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко