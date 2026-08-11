В Севастополе бензин АИ-92 продают на трех АЗС по QR-кодам

В Севастополе 11 августа бензин марки АИ-92 доступен на трех автозаправочных станциях сети «АТАН». Продажу организовали по QR-кодам, действующий лимит составляет 20 литров на одну машину. Стоимость бензина не превышает 100 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-92 можно приобрести на АЗС на Качинском шоссе, 2, улице Генерала Мельника, 148 и Столетовском проспекте, 5. На остальных станциях, где доступно топливо, в свободной продаже находятся дизельное топливо Ultra, обычное дизельное топливо и бензин АИ-100.

Дизтопливо Ultra и ДТ доступны на АЗС-60 на Качинском шоссе, 2 и АЗС-64 на Фиолентовском шоссе, 4а. На АЗС-65 на улице Руднева, 44 продают ДТ Ultra. На АЗС-66 на Камышовом шоссе, 12б, АЗС-69 на улице Генерала Мельника, 148 и АЗС-166 на Камышовом шоссе, 32 доступны ДТ Ultra и ДТ.

На АЗС-81 на улице Хрусталева, 62 в продаже находятся ДТ Ultra и АИ-100. На АЗС-82 на Камышовом шоссе, 7в, АЗС-83 на Камышовом шоссе, 73 и АЗС-85 на улице Вакуленчука, 35б/2 можно приобрести ДТ Ultra, ДТ и АИ-100. На АЗС-84 на Столетовском проспекте, 5 доступны ДТ Ultra и АИ-100.

В Гончарном на улице Дрыгина, 16, где расположена АЗС-161, в свободной продаже находятся ДТ Ultra, ДТ и АИ-100. На АЗС-167 в Балаклаве на улице Новикова, 51б доступны те же виды топлива. На АЗС-168 в Инкермане на Симферопольском шоссе, 18А продают ДТ, ДТ Ultra и АИ-100.

Объем лимитов по всем видам топлива остается небольшим. Действующее ограничение предусматривает отпуск не более 20 литров топлива на одну машину. Заправлять топливо в канистры запрещено.

Наличие топлива на конкретной автозаправочной станции рекомендуется проверять перед поездкой, поскольку оно доступно не на всех станциях. Актуальную информацию о наличии топлива на АЗС можно проверить в режиме онлайн на карте: карта наличия топлива в Севастополе.

Мария Удовик