В Новороссийске судят мужчину за убийство жены, ее знакомого и подростка

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве троих человек, в том числе девушки-подростка, и угоне автомобиля одного из погибших. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 10 сентября 2025 года мужчина поссорился у себя дома с супругой, с которой находился в процессе развода, и ее знакомым. В ходе конфликта он взял топор и нанес каждому из них не менее двух ударов по голове. Оба скончались на месте.

Вернувшуюся домой родственницу погибшей женщины мужчина также убил, опасаясь, что та станет свидетелем преступления.

После этого обвиняемый перенес тела в гараж, избавился от орудия преступления, вещей и мобильных телефонов жертв, а автомобиль одного из погибших перегнал в другой район города. Вернувшись домой, он попытался уничтожить следы крови.

На следующий день мужчина вывез тела в лесополосу на собственном автомобиле. Там он засыпал машину с останками покрышками, поджег ее, а затем забросал место землей и ветками. Родственникам и знакомым он сообщал, что жена и несовершеннолетняя девушка уехали отдыхать.

Их исчезновение заметили после того, как те перестали отвечать на звонки и не появились по месту учебы или работы. При осмотре дома следователи обнаружили следы крови на стенах. В результате совместной работы следователей, криминалистов СКР и оперативных сотрудников была установлена причастность супруга погибшей к преступлению, после чего его задержали.

На допросе мужчина признался в содеянном и сообщил об обстоятельствах произошедшего. В ходе проверки показаний на месте он указал, где были спрятаны тела.

Действия обвиняемого квалифицированы по пп. а, к ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Анна Гречко