Оздоровиться на высоте

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено отелем Rosa Springs Фото: предоставлено отелем Rosa Springs

Есть места, куда приезжаешь не для галочки в ежедневнике «съездил в отпуск», а для того, чтобы снова стать собой. Взять не просто паузу, сбежав на время от рабочих чатов, городского шума и бесконечного списка дел, а по-настоящему перезагрузиться. Одно из них — отель Rosa Springs 5* в Горной Олимпийской деревне на курорте «Роза Хутор». Здесь, на высоте 1100 метров над уровнем моря, время замирает. Оно не сжимает в тиски дедлайнами, а медленно течет, словно дымка, спускающаяся с гор.

Над уровнем стресса

Летом в этих местах особенно волшебно: нет изнуряющей духоты, толп туристов и плавящегося асфальта, только свежий горный воздух, который хочется вдыхать полной грудью, сосны и вершины Кавказа. Ты просыпаешься не от будильника, а от пения птиц и вида облаков, заглядывающих в окно.

Но самое главное — здесь можно не просто отдохнуть, а реально заняться собой.

Лето в Rosa Springs — это шанс восстановить тот самый баланс, который мы так часто теряем в суете.

Отель строит отдых на принципах Life Balance, объединяя активный отдых, профилактическую медицину и восстановление.

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Активная программа (треккинг, вело, фитнес и скандинавская ходьба) органично переплетается с пассивным восстановлением через минеральные воды, сбалансированное питание и спа-процедуры. В итоге — крепкий сон, бодрость и глубокое расслабление после каждого дня.

Отдых, который лечит

В Rosa Springs забота о здоровье превращается в осознанное путешествие. Здесь понимают, что у каждого гостя свой запрос, поэтому разработали гибкую систему оздоровительных программ на 3, 5 и 7 дней.

Эти протоколы — результат работы команды Клиники превентивной медицины. Они нацелены на решение ключевых проблем жителей мегаполиса: снижение уровня стресса, борьбу с хронической усталостью, укрепление иммунитета, улучшение качества сна и восстановление энергетического баланса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено отелем Rosa Springs Фото: предоставлено отелем Rosa Springs

Гостям доступны шесть авторских направлений:

«Антистресс. Вегетативный баланс»;

«Детокс и биохакинг»;

«Здоровый сон»;

«Крепкий иммунитет»;

«Баланс тела. Легкость в движении»;

«Здоровые митохондрии. Энергетический баланс».

Но даже если у вас нет возможности взять отпуск на несколько дней или вы находитесь в горах проездом, в Rosa Springs создали формат модульных программ. Они позволяют получить заметный оздоровительный эффект всего за один день, а также попробовать превентивный подход и оценить его эффект.

Узнать за 24 часа

Еще одно важное предложение и конкурентное преимущество Rosa Springs — возможность совместить короткий отдых с комплексным медицинским чек-апом. В Клинике превентивной медицины он проводится в течение дня. Это идеальное решение для делового человека, который не может позволить себе длительное отсутствие на рабочем месте, но осознает необходимость регулярного контроля состояния организма. Или для мамы, которая мечтает об отдыхе и старается следить за своим здоровьем, но не может надолго оставить детей.

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В рамках спецпредложения гостям предоставляется ночь проживания в отеле в подарок*.

Такой формат позволяет не только получить полную картину состояния организма, но и провести время в атмосфере горного курорта: посетить термальный комплекс с бассейном и четырьмя видами саун, воспользоваться тренажерным залом и насладиться завтраком в ресторане «Эдельвейс» с панорамным видом на Кавказ. Диагностика становится частью полноценного отдыха, где есть возможность восстановить силы и уделить внимание своему здоровью.

Комплексный чек-ап включает:

прием и сопровождение врача-терапевта;

более 32 лабораторных анализов;

комплексное УЗИ внутренних органов;

исследование функции дыхания;

электрокардиографию;

диагностику на аппарате MS PRO, позволяющую получить максимально полную картину состояния организма.

«Чудо-капсула» из Израиля

Отдельная гордость Клиники превентивной медицины — видеокапсульное исследование. Этот способ диагностики был разработан в Израиле и успешно применяется здесь. Проглотить капсулу размером с витаминку и заниматься своими делами, пока она сканирует весь желудочно-кишечный тракт с точностью 98%? Это звучит как фантастика, но это реальность.

Важно отметить, что исследование не требует наркоза или госпитализации, оно безболезненно и не вызывает никакого дискомфорта. Капсула видит то, что скрыто от глаз традиционной гастроскопии и колоноскопии, и выходит из организма естественным путем через 9–11 часов.

Для этого исследования в Rosa Springs тоже дарят ночь в отеле**. Такой подход к диагностике и восстановлению отражает основную философию Rosa Springs — забота о здоровье становится естественной частью отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено отелем Rosa Springs Фото: предоставлено отелем Rosa Springs

Возвращение к себе

Отдых в Rosa Springs заканчивается не тогда, когда вы садитесь в машину, самолет или поезд. Он продолжается в ваших новых привычках, в вашем ровном дыхании, в вашей осознанности.

Гости уезжают отсюда с ощущением, что они не просто «провели время», а заложили фундамент. Энергии стало больше. Сон — глубже. Мысли — яснее. И все это — результат продуманной, тонко и точно настроенной работы целой экосистемы: природы, архитектуры, медицины и сервиса.

Лето в Rosa Springs — это возможность остановиться так, чтобы потом бежать быстрее с ощущением полноты жизни. Ведь самое важное путешествие, которое мы совершаем,— это возвращение к себе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* Акция действует до 31.10.2026 г.

** Акция действует до 30.12.2026 г.



ООО «Санаторий «Роза Хутор»

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