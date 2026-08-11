Суд обязал компанию рекультивировать загрязненный участок в Кагальницком районе

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия к юридическому лицу о возмещении вреда, причинённого окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

18 апреля 2025 года в ходе обследования сельскохозяйственного участка в Кагальницком районе инспекторы зафиксировали зарастание сорной и древесной растительностью на площади 22 га, а также очаг захламления строительными, твёрдыми бытовыми и органическими отходами.

Отобранные с участка образцы направили в подведомственное Россельхознадзору учреждение. По результатам лабораторного анализа рассчитан размер вреда почвам — 1,3 млн рублей.

Ведомство направило предприятию претензию с требованием добровольно возместить ущерб, однако компания его проигнорировала. После этого Управление Россельхознадзора обратилось в арбитражный суд.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме и обязал юридическое лицо провести рекультивацию нарушенных земель в соответствии с утверждённым проектом.

Мария Хоперская