На Кубани планируют открыть шесть экотроп общей длиной 65 км

В Краснодарском крае планируют организовать шесть туристических маршрутов на территории памятников природы. Их общая протяженность составит около 65 км. Новые направления пройдут по природным территориям в Северском районе, Геленджике и Туапсинском округе. После запуска маршрутов эти территории смогут принимать более 300 тыс. посетителей в год, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

О планах по развитию экотуризма в регионе рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, маршруты организуют на территории памятников природы «Гора Собер-Баш» в Северском районе, «Джанхотский бор сосны пицундской» в Геленджике и «Лесопарк Кадош» в Туапсинском округе.

Общая протяженность шести маршрутов составит около 65 км. По расчетам региона, после их запуска поток посетителей на указанные природные территории сможет превысить 300 тыс. человек в год.

Развитие новых туристических направлений в регионе связывают с задачей расширения экотуризма. Как отметил губернатор, необходимо создавать новые маршруты и развивать экотуризм как одно из направлений, которое может стать визитной карточкой Краснодарского края наряду с винным и гастрономическим туризмом.

При этом при организации туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях планируют учитывать допустимую нагрузку на природные комплексы. По словам Кондратьева, для заповедных мест устанавливают предельно допустимую рекреационную емкость, чтобы рост туристического потока не привел к ущербу для природных территорий.

В регионе также отмечают проведенную работу по сохранению особо охраняемых природных территорий. Следующим этапом власти называют повышение их привлекательности и безопасности для туристов. Новые маршруты должны обеспечить доступ посетителей к природным территориям с учетом установленных ограничений по рекреационной нагрузке.

Мария Удовик