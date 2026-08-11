Почти треть жителей Кубани планирует провести отпуск в родном регионе

Эксперты hh.ru в ходе опроса узнали, что три из десяти жителей Краснодарского края (31%) провели отпуск в путешествии по стране: выбирали местные курорты и туристические маршруты. При этом почти треть кубанцев планирует провести следующий отпуск в родном регионе, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе рекрутинговой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По данным исследования hh.ru, в топ отпускных активностей жителей южного региона также вошли: бытовые дела и ремонт — 40%, отдых дома за компьютером или с книгой — 31%, походы и пикники в пригородных зонах — 21%, поездки за рубеж — 14%, дача — 10%, подработка — 7%. В следующий отпуск для каждого пятого ремонт и бытовые хлопоты отойдут на второй план — их выбрали лишь 18%. Заграничную поездку рассматривают 17%, походы и отдых дома — по 8%, подработку — 6%, дачу — 5%.

Чаще всего жители Кубани берут отпуск в летние месяцы: август — 43%, июль — 39%, июнь — 29%. Пользуются спросом «теплые» сентябрь (42%) и май (18%). Самые непопулярные месяцы — январь и март (по 6%): из-за малого числа рабочих дней отпускные не оправдывают ожиданий. Профессия тоже влияет на даты: в сфере образования 74% отдыхают в июле и 70% в августе, в сельском хозяйстве пик смещен на ноябрь (29%) и январь (13%).

«Интерес к внутреннему туризму напрямую подстегивает рынок труда в сфере гостеприимства Краснодарского края. За первое полугодие 2026 года здесь опубликовано более 14,6 тыс. вакансий: 47% спроса пришлось на Краснодар, 22% — на Сочи, 5% — на Новороссийск. Медианная предлагаемая зарплата достигла 68,5 тыс. руб. — это на 4% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Больше всего работодатели ищут поваров и пекарей (6,6 тыс. вакансий), администраторов (3,5 тыс.) и официантов (3,2 тыс.). При этом в вакансиях все чаще появляются требования к мягким навыкам: командная работа, грамотная речь, цифровые компетенции. Люди хотят путешествовать, а рынок уже перестраивается под этот спрос»,— комментирует Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

Краснодарский край остается самым желанным направлением для отпуска в России: его готовы выбрать 19% жителей страны. Активнее всего Кубань рассматривают жители Ростовской (41%) и Тюменской (36%) областей, Ставропольского края (35%) и Волгоградской области (34%). Сами кубанцы тоже предпочитают отдыхать дома (31%), далее в их списке Санкт-Петербург (18%), Москва (7%) и Калининградская область (6%).

Маргарита Синкевич