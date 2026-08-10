Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Новочеркасске перенесли на год

Начало строительства Новочеркасского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, который должен включать мусоросортировочный комплекс, площадку компостирования и новый полигон, перенесли с 2026 на конец 2027 года. Это создает риск невыполнения мероприятий регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» в текущем году. Об этом говорится в отчете министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области за первое полугодие 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, строительство объектов по утилизации, обработке и размещению твердых коммунальных отходов Новочеркасского комплекса должно было начаться в 2026 году. Теперь начало работ перенесено на конец 2027 года. Региональные власти указали перенос сроков как один из рисков недостижения результатов регионального проекта «Экономика замкнутого цикла».

В связи с изменением сроков министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области направило в ППК «Российский экологический оператор» предложения скорректировать сроки реализации проекта и его плановые показатели. На момент подготовки отчета ответ от РЭО в регион не поступил.

Новочеркасский МЭОК рассчитан на обработку до 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. В состав комплекса должны войти мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, подъездная автомобильная дорога, полигон захоронения отходов и другие объекты.

Проект предусматривает создание нового объекта для зоны деятельности регионального оператора ООО «Экоград-Н». Она включает Новочеркасск, Батайск, Азов, а также Аксайский, Азовский, Багаевский, Веселовский и Кагальницкий районы.

Инвестором проекта выступает ООО «Индустрия». В 2024 году министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области утвердило инвестиционную программу компании в сфере обращения с ТКО на 2024–2037 годы. Она предусматривает строительство нового полигона в Кагальницком районе.

Ранее сроки реализации проекта уже неоднократно менялись. В 2024 году регион заявлял, что Новочеркасский и Красносулинский МЭОКи должны быть построены и введены в эксплуатацию в 2026 году. При этом первоначально ввод обоих объектов планировался еще до конца 2023 года.

В отчете Ростовской области за 2024 год также указывалось, что по Новочеркасскому МЭОКу была разработана проектная документация, получены необходимые заключения экспертиз и разрешения, а срок завершения строительства по проектной документации составлял 2026 год.

Финансирование проекта предполагалось с участием Российского экологического оператора. В апреле 2024 года РЭО сообщал о готовности вложить в проект 2,6 млрд руб. При этом общая сумма капитальных затрат оценивалась примерно в 3 млрд руб. Мощность будущего мусоросортировочного комплекса должна была составить 300 тыс. тонн ТКО в год.

Перенос сроков происходит на фоне продолжающегося подбора земельных участков для строительства МЭОКов в Ростовской области. В июле 2026 года министерство ЖКХ региона сообщало «Ъ-Ростов», что участки для Новочеркасского и Красносулинского комплексов по-прежнему подбираются.

Валерий Климов