Финансирование модернизации лифтов Ростовского драмтеатра сократили

Финансирование модернизации лифтов Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького было оптимизировано в 2026 году. Средства на эти работы перераспределили в рамках корректировки бюджетных ассигнований. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за первое полугодие, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Здание Ростовского государственного драматического театра им. М. Горького», расположенном на Театральной площади в Ростове-на-Дону. В документе указано, что в рамках распоряжения правительства Ростовской области от 29 мая 2026 года средства, предусмотренные на модернизацию лифтов, были оптимизированы.

В том же отчете отмечается еще одна корректировка расходов: были оптимизированы средства, предусмотренные на приобретение концертного аккордеона для Шахтинского музыкального колледжа. Основанием также стало распоряжение от 29 мая о перераспределении бюджетных ассигнований.

Модернизация лифтов драмтеатра предусмотрена в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». В 2026 году на региональный проект «Развитие культуры» было предусмотрено 985,3 млн руб., сводной бюджетной росписью — 1,02 млрд руб. По итогам первого полугодия кассовое исполнение составило 500 млн руб., или 46,9% от объема средств по сводной бюджетной росписи.

Всего в рамках проекта на 2026 год предусмотрено 21 мероприятие. В первом полугодии выполнены пять из них, еще 16 запланированы до конца года. В числе направлений — капитальный ремонт образовательных организаций, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций, подключение организаций культуры к инженерным сетям и капитальный ремонт памятников.

За январь—июнь по проекту достигнуто 70 из 126 контрольных точек. Из них 56 выполнены раньше установленного срока, еще 14 — в установленный срок. В отчете указано, что нарушений сроков по контрольным точкам проекта в отчетном периоде не зафиксировано.

При этом в программе были и другие изменения, связанные с оптимизацией расходов. В частности, в 2026 году полностью исключено мероприятие по проведению мастер-классов для студентов и преподавателей профессиональных образовательных учреждений. В отчете причиной также названа оптимизация средств областного бюджета

Валерий Климов