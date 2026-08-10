Два дома культуры на Дону не смогли профинансировать из-за нехватки денег у муниципалитетов

В Ростовской области местные бюджеты не смогли исполнить свои обязательства по финансированию двух модульных домов культуры, которые создаются в Целинском районе. Средств местных бюджетов для исполнения обязательств не хватило. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за первое полугодие, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Речь идет о модульных зданиях домов культуры на 150 мест в селе Хлеборобном на улице Советской, 16а и в селе Михайловке на улице Крупской, 19. Согласно отчету, контракты на приобретение и установку зданий были заключены, а работы по ним оплачены. При этом средства местного бюджета не исполнены «в связи с отсутствием у муниципальных образований средств для исполнения своих обязательств».

Эти мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Развитие культуры». На 2026 год в его составе предусмотрено 21 мероприятие, пять из которых к концу первого полугодия были выполнены. В их числе — капитальный ремонт образовательных организаций, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных организаций, подключение зданий организаций культуры к инженерным сетям, а также капитальный ремонт памятников. Еще 16 мероприятий должны быть завершены до конца года.

За первое полугодие по проекту было достигнуто 70 контрольных точек из 126. При этом 56 из них выполнили досрочно, 14 — в установленный срок, а случаев нарушения сроков по контрольным точкам в рамках самого проекта в этот период не зафиксировано.

В документе также перечислены другие работы, которые уже проведены или продолжаются в муниципальных учреждениях культуры. В частности, в двух муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек были реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, а в 32 домах культуры осуществлялась поставка оборудования.

Кроме того, в первом полугодии были завершены и оплачены работы по капитальному ремонту пяти объектов, в том числе Кировского сельского дома культуры в Кагальницком районе, Районного дворца культуры имени Р. В. Негребецкого в Сальске, сельского дома культуры в станице Кривянской Октябрьского района и Мартыновского районного дома культуры. Также завершены работы по приспособлению для современного использования здания Ростовского государственного драматического театра имени М. Горького — в части устройства системы охранной сигнализации.

В то же время в отчете отмечается, что по отдельным объектам продолжаются работы, а по некоторым возникали проблемы со сроками. В частности, по реставрации мемориального здания в Таганроге, готовность которого достигла 95%, был нарушен установленный срок завершения работ, в связи с чем ведется претензионная работа.

Валерий Климов