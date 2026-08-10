В Таганроге подрядчик сорвал срок реставрации исторического здания банка

В Таганроге не завершили в установленный срок реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание (банк)». Работы должны были закончить до 1 июня 2026 года, однако к этой дате объект был готов на 95%. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за первое полугодие, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет об ансамбле зданий по адресу: Таганрог, ул. Александровская/пер. Лермонтовский, д. 70/22, литеры п/А, А, а, п/Б, Б, Б1, б4. Согласно отчету, первоначальный срок завершения работ был установлен на 1 июня 2026 года. Поскольку работы в этот срок не закончили, в отношении объекта ведется претензионная работа. Новым планируемым сроком завершения указан 20 июля 2026 года.

Объект входит в региональный проект «Развитие культуры». В рамках этого проекта на 2026 год предусмотрено 21 мероприятие, пять из них, согласно отчету, были выполнены уже в первом полугодии. Еще 16 мероприятий запланированы к завершению до конца года. В документе при этом указано, что рисков невыполнения показателей проекта региональные власти не прогнозируют.

В целом по проекту «Развитие культуры» за январь—июнь было достигнуто 70 из 126 контрольных точек. Из них 56 выполнены раньше установленного срока, 14 — в срок. При этом четыре контрольные точки были выполнены с нарушением сроков.

Помимо таганрогского здания, в отчете отдельно отмечаются другие объекты, по которым ведется претензионная работа. В частности, срок выполнения работ по реставрации особняка С. В. Петровой в Ростове-на-Дону был установлен на 31 мая 2026 года, техническая готовность объекта составляла 90%. По разработке проектной документации для реставрации и приспособления Атаманского дворца в Новочеркасске срок выполнения был установлен на 30 июня, техническая готовность — 98%.

Валерий Климов