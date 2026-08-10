Цифровые сервисы стали главным фактором лояльности сотрудников на Кубани

Корпоративные цифровые инструменты напрямую влияют на отношение сотрудников к работодателю. Согласно опросу ГК ОТР, 83% краснодарцев, работающих в гибридном формате, заявили, что удобство корпоративных сервисов определяет их лояльность к компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Кубань», гибридный формат стал стандартом: 54% респондентов работают в смешанном режиме, 25% — преимущественно из дома, 21% — полностью удаленно.

Согласно данным исследования, большинство компаний Кубани используют смешанный ИТ-ландшафт (56%), объединяя российское и зарубежное ПО. Лишь 18% работают преимущественно на иностранных решениях, 16% — на отечественных.

70% сотрудников оценивают цифровую среду положительно: 19% назвали работу очень комфортной, 51% — скорее комфортной. Только 3% признались, что сервисы скорее мешают. Наиболее востребованы корпоративная почта и мессенджеры (89%), видеоконференции (79%), системы постановки задач (52%) и электронный документооборот (43%).

Главная ценность сервисов — экономия времени (74%). Еще 56% отмечают возможность легко переключаться между работой из дома и офиса, 27% — быстроту принятия решений. При этом 53% сталкиваются с техническими сбоями, 38% ощущают отрыв от команды, 29% — сложности с коммуникацией.

Отмечается, что главные критерии качества — удобство и скорость (72%), надежность (64%), комфортная работа из любой точки (38%). Сотрудники готовы участвовать в развитии сервисов: 62% — если инструменты экономят время, 46% — если упрощают задачи, 70% — готовы делиться обратной связью и участвовать в улучшении внутренних инструментов, если процесс будет простым и не потребует дополнительных усилий. Самое востребованное улучшение — единое цифровое пространство (77%).

Как отметил директор по стратегии ИТ-интегратора ГК ОТР Арман Коспанов, корпоративные сервисы становятся частью бренда работодателя.

«Если цифровые инструменты работают быстро, надежно и позволяют сотруднику одинаково эффективно выполнять задачи из любой точки, они повышают вовлеченность и удовлетворенность работой. Если они регулярно дают сбои или требуют постоянного переключения между десятками приложений, это напрямую влияет на восприятие компании, эффективность, а значит, на продуктивность и экономику в целом»,— подчеркнул Арман Коспанов.

Алина Зорина