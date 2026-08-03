Над Югрой 2 августа сбили украинские БПЛА

В течение дня, 2 августа, дежурные средства ПВО уничтожили 245 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру (ХМАО-Югру). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 08:00 до 20:00 мск. Помимо Югры, атаки были отражены над акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым и Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) 2 августа вводили режим беспилотной опасности.

Полина Бабинцева