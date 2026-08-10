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Режим беспилотной опасности действует по всему УрФО

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округа (ХМАО-Югра и ЯНАО) установили режим опасности атаки БПЛА — теперь он действует во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полпред Артем Жога.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112»,— сказал он.

Глава Югры Руслан Кухарук объявил о беспилотной опасности в 14:21, власти Ямала сообщили в 14:45. Утром режим ввели в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях. Аэропорты Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска временно не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее режим опасности атаки дронов по всему Уралу вводился 2 августа.

Ирина Пичурина

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