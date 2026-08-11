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«Ижора Сити» отрезает землю

Участки рядом с недостроенным ЖК в массиве «Федоровское» продают за 649 млн рублей

В Ленобласти на торги выставили два земельных участка общей площадью 176,8 тыс. кв. м, входящих в замороженный с 2018 года проект строительства ЖК «Ижора Сити». Эксперты называют стоимость завышенной, а вероятность продажи по заявленной стартовой цене — невысокой.

Замороженный с 2018 года проект строительства ЖК «Ижора Сити» в массиве «Федоровское»

Замороженный с 2018 года проект строительства ЖК «Ижора Сити» в массиве «Федоровское»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Замороженный с 2018 года проект строительства ЖК «Ижора Сити» в массиве «Федоровское»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Тосненском районе Ленобласти с банкротного торга за 649 млн рублей продают два земельных участка общей площадью 176,8 тыс. кв. м. Наделы принадлежат ООО «Ижорские просторы» — застройщику, возводившему в массиве «Федоровское» жилой комплекс «Ижора Сити». Согласно конкурсной документации, земли не обременены какими-либо обязательствами, однако имеются некоторые ограничения ввиду нахождения участков в приаэродромной территории аэродрома совместного базирования «Пушкин».

Малоэтажный жилой комплекс «Ижора Сити» начали строить к северу от деревни Аннолово в 2015 году. Судя по информации на сайте проекта, всего на территории 20 га планировалось возвести 33 трехэтажных корпуса. В четырех зданиях были предусмотрены 182 квартиры размерами от 17 до 110 кв. м. Дома должны были сдать в мае 2017 года, однако в 2018 году проект был заморожен.

Это не первая попытка продажи объекта. Торги по земельным участкам объявлялись в 2021 и 2022 годах. Тогда лоты начальной стоимостью 361 млн рублей не заинтересовали инвесторов. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», две трети квартир первой очереди в ЖК остались непроданными. Всего договоры долевого участия заключены примерно с 50 дольщиками.

ООО «Ижорские просторы» зарегистрировано 6 февраля 2014 года в Петербурге. Согласно «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем компании выступает Ибрагим Иславов, по совместительству являющийся владельцем фирмы «ОГМ», занимающейся операциями с недвижимостью. ООО «Ижорские просторы» было признано несостоятельным в 2021 году. Среди кредиторов банкрота — ООО «Агентство "Бекар"», выступавшее эксклюзивным брокером проекта «Ижора Сити», ООО «НАИ Бекар Девелопмент», осуществлявшее функции технического заказчика, ОАО «ЛенНИИпроект» и другие.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Петербурге Сергей Дуванов называет заявленную стартовую стоимость продажи земли высокой. С ним соглашается директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов.

При этом сам участок потенциально интересен, так как крупные подготовленные земельные массивы в Петербурге представлены ограниченно, добавляет господин Дуванов, но уточняет, что приобретение такого объекта петербургским девелопером по текущей цене представляется маловероятным.

В условиях высоких процентных ставок и длительного инвестиционного цикла экономика проекта становится достаточно сложной. Более реалистичным покупателем может быть участник крупного проекта с государственным или бюджетным финансированием, например в сфере жилищного строительства, отмечает эксперт.

Руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров считает, что объект может быть интересен застройщикам, реализующим проекты малоэтажной загородной жилой недвижимости, но вероятность продажи эксперт оценивает как невысокую.

Владимир Колодчук

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