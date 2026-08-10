Отдых по тревоге

В Геленджике после гибели семерых человек во время налета БПЛА в Архипо-Осиповке стали закрывать пляжи во время объявления воздушной тревоги. В Анапе для отдыхающих на пляжных территориях установили таблички с указателями укрытий, а в Новороссийске, по данным властей, к эвакуации туристов с берега моря привлекают казаков и сотрудников Росгвардии. Однако, по наблюдениям корреспондента «Ъ-Новороссийск», большинство туристов игнорируют предупреждения, их не пугают даже сирены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

После гибели семерых человек в Архипо-Осиповке во время атаки беспилотных летательных аппаратов власти курортов Краснодарского края пересмотрели правила безопасности на пляжах. Так, если раньше в Геленджике при воздушной тревоге отдыхающим лишь рекомендовали покинуть берег, то теперь пляжи закрывают. За последние четыре дня, по подсчетам «Ъ-Новороссийск», такие ограничения вводились трижды — причем не только в самом городе, но и в соседних курортных поселках Кабардинка и Дивноморское. «Уважаемые жители и гости курорта! В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, сельских округах закрываем. Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», — обратился к населению глава курорта Алексей Богодистов.

Позже мэр Геленджика пояснил, что пляжи закрывают исключительно на время опасности и открывают сразу после отбоя. Также при угрозе атаки безэкипажных катеров перекрывается выход в море для всех плавсредств.

«Получаю звонки со всей России, все спрашивают, какая обстановка в Геленджике и правда ли, что закрыты все пляжи. Сегодня с утра съемочная группа сняла обстановку в городе, поговорили с гостями курорта. Закрытие пляжей было временной мерой, направленной на безопасность людей. Пляжные территории открыли еще вчера, а сейчас в городе светит солнце»,— сообщил он вечером 9 августа. На следующий день, в 13:02, городские пляжи вновь временно закрыли в связи с опасностью атак БПЛА.

В Новороссийске алгоритм действий эвакуации с пляжей давно отработан и остается неизменным. Как рассказали в управлении ГО И ЧС администрации города, по сигналу «Внимание всем!» спасатели через громкоговорители призывают туристов покинуть берег, к эвакуации подключаются полиция, Росгвардия и казаки, а процесс в режиме реального времени отслеживает система «Безопасный город». Для удобства отдыхающих разработана интерактивная карта укрытий в приложении «Безопасный Новороссийск», работающая даже без интернета. Полный список заглубленных помещений рядом с пляжами включает:

«Дельфин», «Матрос», Центральный пляж, «Русское море» и «Адмирал» — ТЦ «Черноморский» (Набережная им. Адмирала Серебрякова, 27А), ТЦ «Сити Парк» (27) и подвалы домов на ул. Шевченко (22 и 22, корп.1).

«Нептун» — КТ «Нептун» (Набережная Адмирала Серебрякова, 53), ГСК 110 (55/1) и ул. Суворовская, 32А.

«Кристалл» — ул. Суворовская, 32А, Набережная Адмирала Серебрякова, 69 и ул. Суворовская, 79.

«Лагуна» и «Суджукская коса» — проспект Ленина, 52А и 91А.

«Алексино» — проспект Ленина, 99 и 101.

«Мысхако» — ул. Рассветная, 16А и пер. Счастливый, 26 (село Мысхако).

«Дюрсо» — ул. Промышленная, 19 (село Абрау-Дюрсо).

В Анапе 5 августа на пляжах появились указатели с крупной надписью «Укрытие» и стрелками, а также информационные стенды с правилами поведения при угрозе атаки БПЛА. На них размещены основные правила поведения при обнаружении беспилотника и объявлении воздушной тревоги. Отдыхающим напоминают, что при возникновении угрозы необходимо выйти из воды и покинуть открытый участок пляжа. После этого следует пройти в ближайшее безопасное место и сообщить о происшествии в экстренные службы. Туристам рекомендуют заранее ознакомиться с расположением укрытий. При объявлении тревоги не следует оставаться у воды, использовать для защиты навесы или снимать происходящее на телефон.

Однако, по наблюдениям корреспондента «Ъ-Новороссийск», большинство туристов предупреждения игнорируют. Так, 8 августа во время очередного включения сирены отдыхающие в Анапе — вопреки запретам и здравому смыслу — направлялись на пляж, прихватив с собой детей. Корреспондент издания лично наблюдал эту картину; на недоуменный вопрос, зачем они идут к воде при объявленной угрозе, последовал ответ, что к сиренам «уже привыкли».

Напомним, 3 августа в селе Архипо-Осиповка произошла атака БПЛА. В результате погибли семь человек, включая четверых детей, 58 пострадали (из них 12 несовершеннолетних), 21 госпитализирован.

Наталья Решетняк