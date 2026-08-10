Суд вернул на выборы в ЗакС кандидата от «Новых людей» Юрия Куликова

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 10 августа отменил решение о снятии представителя партии «Новые люди» Юрия Куликова с выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об итогах заседания «Ъ Северо-Запад» рассказал сам кандидат. Ранее его отстранили от предвыборной гонки из-за нарушения авторских прав. Куликов воздержался от комментариев о решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решение о снятии представителя партии «Новые люди» Юрия Куликова с выборов депутатов Заксобрания отменено судом

Фото: Константин Леньков Решение о снятии представителя партии «Новые люди» Юрия Куликова с выборов депутатов Заксобрания отменено судом

Фото: Константин Леньков

Санкт-Петербургский городской суд снял Куликова с выборов 29 июля. Этого добивался действующий депутат Заксобрания Михаил Амосов, который, как и Куликов, баллотируется в 6-м избирательном округе. Представители истца заявляли, что кандидат использовал в своих публикациях музыкальную композицию без указания автора. Это, по мнению истца Амосова, является основанием для отмены его регистрации.

Юрий Куликов возглавляет муниципальный совет МО «Северный». Ранее он был депутатом муниципального образования «Комарово». Михаил Амосов — депутат Заксобрания Петербурга нескольких созывов. Карьеру в политике он начал еще в 90-х, избравшись в Ленсовет. В нынешнем созыве состоит во фракции «Справедливая Россия», но на сентябрьские выборы идет от партии «Зеленые».

Константин Леньков