Политика сняли с выборов под музыкальное сопровождение

В Санкт-Петербурге суд принял первое решение по снятию кандидата с выборов в Законодательное собрание. Из-за нарушения авторских прав в бюллетень не сможет попасть активный муниципал Юрий Куликов, выдвинутый партией «Новые люди». Разбираться с оппонентом в правовом поле решил старожил парламента Михаил Амосов, по округу которого планировал избираться господин Куликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга, глава МО «Северный» Юрий Куликов в Санкт-Петербургском городском суде

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга, глава МО «Северный» Юрий Куликов в Санкт-Петербургском городском суде

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Более двух часов 28 июля в зале Санкт-Петербургского районного суда спорили о правилах использованиях музыки в видеороликах для соцсетей и о понятии агитации. Инициатор разбирательства, депутат Заксобрания нескольких созывов Михаил Амосов на заседание не явился, отправив вместо себя двух адвокатов. Ответчик, глава муниципального совета «Северный» Юрий Куликов, наоборот, пришел с группой поддержки в лице двух представителей, партийного юриста и единомышленников.

Амосов и Куликов выдвигаются по 6-му одномандатному округу, расположенному в Калининском районе. Господин Амосов представляет округ в парламенте уже несколько десятков лет.

На протяжении своей карьеры он последовательно выступал за демократические принципы и являлся сторонником умеренной оппозиции. Муниципал Куликов, напротив, громко заявил о себе только в 2024 году, возглавив МО «Северный». До этого он был депутатом МО «Комарово». За непродолжительное время он стал узнаваемым игроком в петербургской политике. Отчасти за вирусные перформансы и работу с соцсетями.

Иск господина Амосова связан с одним из постов Юрия Куликова в соцсетях. В спорном ролике муниципал под заводную мелодию отправляется на заседание территориальной избирательной комиссии №11 для получения документов, подтверждающих статус зарегистрированного кандидата. В минутной записи также присутствует фрагмент, где он обращается к членам ТИК со словами: «Будем работать как положено и надеемся победить».

Именно звук в ролике депутат Амосов счел нарушением авторских прав. На записи не было упоминания автора композиции. На суде представители истца заявляли, что ролик — агитационный и должен был оформлен соответствующим образом. Авторство композиции определяли с помощью сервисов «Яндекса». Композиция void исполнителя isq, по их данным, вышла на лейбле Black 17 Media. В основном, согласно профильным ресурсам, объединение занимается продвижением авторов, работающих в популярном сегодня жанре фонк — относительно молодом ответвлении хип-хопа с характерным лоу-фай-звучанием. По инициативе судьи участники процесса смогли приобщиться к современной культуре с помощью негромкого динамика на ноутбуке.

«Данный видеоролик, всего 52 секунды, из этих 52 секунд зажигательная и очень яркая музыка, привлекающая внимание, составляет более половины. 20 секунд сначала и 7 секунд в конце. Именно данная музыка является акцентом для данного ролика»,— заявила одна из представителей Михаила Амосова после просмотра записи.

Основная позиция защитника — ролик смонтировали в приложении CapСut и при создании использовали музыку из библиотеки сервиса, которая, согласно пользовательскому соглашению платформы, лицензирована и может быть использована пользователями. Ну а сам ролик, уверен Юрий Куликов, носит информативный характер и особенно не отличается по стилю от других записей. В качестве доказательства представители господина Куликова приобщили к материалам дела документацию от платформы — и на русском, и на английском (оригинальном) языках.

На протяжении всего заседания юристы господина Амосова не прекращали указывать на двусмысленные, по их мнению, положения пользовательского соглашения видеоредактора. Судья тоже периодически задавала интересующие ее вопросы. Например, насколько общедоступен спорный ролик и какова его целевая аудитория. Муниципал рассказал, что в первую очередь ролик предназначался для его «друзей» в социальной сети «ВКонтакте». На момент подготовки материала у главы муниципалитета в «друзьях» числилось 8,3 тыс. пользователей. Депутат Амосов среди них тоже есть.

«С точки зрения моей мотивации я информировал друзей, но данный ролик может посмотреть неопределенный круг лиц. Кстати, административный истец находится у меня в друзьях. И он, как друг мой, таких друзей, честно, за ухо и в музей, административный истец — он мой друг. Я своего друга, административного истца Михаила Ивановича Амосова, лучшего друга, долгих лет жизни ему, проинформировал. Он таким образом распорядился моим теплым дружеским расположением»,— посетовал Куликов.

Муниципал не отрицал, что опубликовал видео, в том числе, как кандидат, но добавил, что с тем же успехом он расскажет подписчикам о том, как искупался в озере. Представитель прокуратуры поддержал позицию господина Амосова и заявил, что ролик носит скорее агитационный характер.

Суд удовлетворил иск депутата Амосова и отменил решение территориальной избирательной комиссии №11 о регистрации Юрия Куликова в качестве кандидата на выборах в Заксобрание Петербурга.

Михаил Амосов пока воздерживается от комментариев о своем иске. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» он не стал говорить, удовлетворен ли решением суда. Он намерен дождаться результата рассмотрения апелляционной жалобы. Господин Куликов, в свою очередь, уже подтвердил, что собирается оспорить позицию городского суда.

По состоянию на 28 июля на выборы в Заксобрание Петербурга по 6-му округу зарегистрированы три кандидата, не считая господ Амосова и Куликова. Так, от «Справедливой России» здесь баллотируется бывшая глава муниципального образования «Гражданка» Елена Беляева, а от КПРФ на выборы идет помощник депутата ЗакСа Романа Кононенко Иван Чангли. От «Единой России» в округе выступит не замеченный ранее в электоральных делах специалист муниципального образования «Суздальское» (бывшее МО №15) Алексей Кульков.

Константин Леньков