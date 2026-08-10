Участок в Железнодорожном районе Ростова продают за 40,22 млн рублей

Госкомпания ДОМ.РФ выставила на аукцион земельный участок площадью 2,04 гектара в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Стартовая цена лота составляет 40,22 млн руб., сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Территория предназначена для возведения коммерческих объектов: многоуровневого паркинга, торгового центра, склада, образовательного или медицинского учреждения. Участок находится в Нижнегниловском районе на улице Ефремова, в окружении жилых кварталов. По мнению организаторов торгов, это обеспечит высокий спрос на будущий объект. Разрешённое использование земли допускает строительство автостоянок с объектами автосервиса, а также размещение магазинов, офисов или складских помещений.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 сентября, сами торги назначены на 11 сентября.

Мария Хоперская