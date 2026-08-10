Житель КЧР осужден пожизненно за передачу данных об отправленных на СВО заключенных

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Карачаево-Черкесии Алексея Каплунова за передачу представителю террористической организации сведений о сотрудниках колонии в Ставропольском крае и заключенных, отправившихся в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в июне 2024 года Каплунов, отбывая наказание в исправительном учреждении в Ставропольском крае, вступил в переписку с представителем запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и сообщил о намерении добровольно вступить в нее.

Затем он собрал и передал сведения о сотрудниках колонии, занимавшихся охраной учреждения и подбором осужденных, желавших принять участие в СВО на стороне России. Кроме того, Каплунов отправил информацию об осужденных, которые отправились в зону боевых действий.

Мужчину признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Наказание назначено в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В пресс-службе суда уточнили, что ранее Каплунов отбывал наказание за разбой, однако впоследствии эта судимость была погашена.

Валерий Климов