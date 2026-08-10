Бизнес возвращается к личному общению

10–11 сентября 2026 года в Ростове-на-Дону пройдет Южный бизнес-форум БИЗБИЗ. Организаторы ожидают около 500 участников — предпринимателей, руководителей компаний и специалистов в области управления, маркетинга, продаж, HR, PR и цифровых технологий.

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Форум станет первым из двух мероприятий проекта, запланированных на осень. Второй БИЗБИЗ пройдет 29–30 октября в Краснодаре. В общей сложности два форума должны объединить около 1 тыс. участников.

По словам организаторов, идея проекта связана с изменением привычных инструментов продвижения и ростом неопределенности для малого и среднего бизнеса. В этих условиях компании все чаще возвращаются к офлайн-форматам, личным встречам и обмену практическим опытом. При этом задача форума — не повторять федеральные тренды, а обсуждать, как они работают в региональной экономике и какие решения могут быть применены компаниями Юга России.

«Любому бизнесу важно понимать, что действительно работает, где заканчивается тренд и начинается практика, какие решения уже проверены компаниями. БИЗБИЗ мы создаем как пространство с южным вайбом и гостеприимством, где предприниматели, руководители, эксперты и партнеры могут встречаться, сравнивать опыт и вместе находить решения»,— говорит основатель БИЗБИЗ Олег Петренко.

В программу войдут выступления, деловая выставка, мастер-классы, практикумы, бизнес-игры, подкаст-студия и нетворкинг. Основные темы — стратегия и лидерство, брендинг, управление командами, маркетинг и продажи, клиентский сервис, коммуникации, искусственный интеллект и цифровые технологии. Отдельная секция будет посвящена PR. В ее рамках планируется дискуссия о влиянии репутации, экспертных публикаций и публичности руководителя на продажи.

«Сегодня в Ростове и на Юге уже есть сильные предпринимательские сообщества, локальные форумы и команды, которые развивают бизнес-среду. Но региону нужен масштабный проект, способный объединить эти инициативы в единую систему. БИЗБИЗ создается именно как такая площадка — не для конкуренции между сообществами, а для консолидации усилий, обмена опытом, поиска партнеров и новых точек роста. Мы объединяем экспертизу команд Ростова и Краснодара, предпринимательских сообществ, региональных лидеров и федеральных практиков. Важна и сама архитектура форума: открытая площадка для диалога, деловая программа, экспозиционная часть, нетворкинг и практические форматы. Базовый уровень участия будет доступен по регистрации, а отдельные билетные форматы позволят глубже погрузиться в прикладные знания и работу с экспертами. Наша задача — сделать знакомства, обмен опытом и поиск партнерств доступными для широкого круга предпринимателей и создать большой южный проект, которого региону давно не хватало»,— говорит Артем Балтаджиев, основатель Школы управления бизнесом «Система», маркетолог и наставник.

Сам проект организаторы называют примером межотраслевого партнерства. Агентство 2BR отвечает за визуальную и смысловую концепцию бренда, креативное бюро «Меншикова про PR» — за партнерское и информационное направление. К подготовке также подключены технологические партнеры, деловые сообщества и СМИ. Команда форума приглашает к сотрудничеству компании, которые готовы представить практические решения, а также руководителей и специалистов для участия в деловой программе.

«Нам важно, чтобы после форума оставались не только фотографии со сцены, но и содержательный информационный след: позиции, опыт и решения бизнеса Юга, которые продолжат работать после мероприятия»,— отмечает PR-стратег и партнер форума Светлана Меншикова. - Одним из итогов двух форумов должен стать банк проверенных решений «Компании для компаний». В него планируется включать практики и кейсы участников, которые могут быть адаптированы для малого и среднего бизнеса».

Организаторы заявляют, что в основе формата — открытое общение без дистанции между сценой и залом, региональное гостеприимство и практическая поддержка участников.

Сайт: bizbiz.space

Telegram: @bizbiz_space

Контакт для СМИ:

Светлана Меншикова, PR-стратег, партнер Южного бизнес-форума БИЗБИЗ

Креативное бюро «Меншикова про PR»

Телефон: +7 922 046-16-41

Telegram: @menshikovapropiar

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