Апартаменты экс-депутата из Дагестана за полмиллиарда рублей не нашли покупателя

Помещение площадью 261,9 кв. м в центре Москвы, ранее принадлежавшее бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, не удалось продать на торгах за 505,5 млн руб. «Ъ-Кавказ» ознакомился с материалами торгов Росимущества и данными специализированных площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / www.torgi-ru.ru Фото: https: / www.torgi-ru.ru

Речь идет о помещении на шестом этаже дома №2 на Охотном Ряду — в комплексе «Гостиница Москва», где работает отель Four Seasons. Площадь объекта составляет 261,9 кв. м, в характеристиках лота указаны жилая площадь 120 кв. м и кухня площадью 20 кв. м. При этом юридически помещение имеет статус нежилого. Кадастровая стоимость объекта составляет 505,5 млн руб.

Помещение выставили на продажу в июне. Начальная цена составила 505,493 млн руб. Размер задатка — 101,1 млн руб., шаг аукциона — 25,27 млн руб. Первый прием заявок завершился без покупателей.

В июле объект снова выставили на торги. На этот раз его продавали посредством публичного предложения, предусматривающего последовательное снижение цены. Начальная стоимость вновь составляла 505,493 млн руб. В ходе процедуры цена могла снизиться до 252,7465 млн руб. — ровно половины первоначальной стоимости. При такой цене квадратный метр помещения стоил бы около 965 тыс. руб.

Еще одна попытка продать объект была предпринята в конце июля. Его вновь выставили с начальной ценой 505,493 млн руб. Однако и эта процедура не привела к продаже.

Помещение находится в одном из наиболее дорогих районов Москвы. Дом №2 на Охотном Ряду расположен между Манежной площадью и Театральной площадью, в нескольких минутах ходьбы от Кремля и Красной площади. Из окон верхних этажей комплекса открываются виды на исторический центр столицы, в том числе на здание Госдумы. Сам комплекс после реконструкции включает гостиницу Four Seasons и жилые помещения.

Объект реализуется в рамках продажи имущества, обращенного в доход государства после разбирательств в отношении Магомеда Гаджиева*. Бывший депутат представлял Дагестан в Госдуме с 2003 по 2021 год. После прекращения депутатских полномочий он покинул Россию. В мае 2023 года Минюст включил Гаджиева* в реестр иностранных агентов. Впоследствии он был объявлен в розыск.

Уголовное дело в отношении Гаджиева* связано с убийством ректора Дагестанского института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника Залимхана Мусаева. Они были застрелены в Махачкале в июне 2011 года. По версии следствия, Гаджиев* организовал убийство через посредников. Непосредственный исполнитель преступления Рамазан Магомедов в феврале 2026 года был приговорен Верховным судом Дагестана к 15 годам колонии строгого режима.

Второй эпизод касается ЗАО «Судоремонт». Следствие считает, что Гаджиев* вместе с братом Ахмедом Гаджиевым организовал вымогательство 52% акций предприятия. По версии обвинения, фактического владельца компании вынудили передать пакет акций под угрозами. Размер ущерба оценивался более чем в 93 млн руб.

В мае 2026 года Верховный суд Дагестана заочно приговорил Гаджиева* к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в организации убийства, совершенного организованной группой по найму, и вымогательстве в особо крупном размере. Кроме того, ему назначили штраф 900 тыс. руб. Брат бывшего депутата Ахмед Гаджиев получил десять лет колонии строгого режима и штраф 900 тыс. руб. Оба находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

Параллельно Генпрокуратура добилась изъятия имущества семьи Гаджиева*. В ноябре 2025 года Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск ведомства, признав Гаджиева*, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В доход государства было обращено имущество общей стоимостью около 2 млрд руб., в том числе объекты недвижимости и земельные участки.

После перехода активов государству их начали выставлять на продажу. Помещение на Охотном Ряду стало одним из таких объектов. Несмотря на расположение в центре Москвы, площадь и гостиничную инфраструктуру комплекса, реализовать его с нескольких попыток пока не удалось.

*Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Валерий Климов