Жители Кубани увеличили траты на успокоительные настойки на 5%

Жители Краснодарского края в первом полугодии 2026 года увеличили расходы на успокоительные и сердечные настойки на 5%. Объем продаж этих препаратов в регионе достиг 79,3 млн руб. против 75,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Эксперту Юг» предоставила аналитическая компания DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом продажи в натуральном выражении сократились на 15%. За шесть месяцев жители края приобрели 1,1 млн упаковок против 1,3 млн годом ранее. Таким образом, рост расходов произошел при снижении количества купленных упаковок.

В других регионах Южного федерального округа динамика оказалась неоднородной. В Ростовской области, которая занимает второе место по объему рынка, продажи в денежном выражении снизились на 2%, до 48,8 млн руб., а количество реализованных упаковок сократилось на 17%. В Крыму расходы выросли на 1%, до 24,6 млн руб., при снижении продаж в упаковках на 15%. В Севастополе жители потратили на успокоительные настойки 7 млн руб., что на 4% больше прошлогоднего показателя, при этом количество приобретенных упаковок уменьшилось на 11%.

В целом по Южному федеральному округу рынок лекарственных настоек в денежном выражении вырос на 2%, до 170,2 млн руб. Годом ранее показатель составлял 166,2 млн руб. В натуральном выражении рынок, напротив, сократился на 16%: за полугодие реализовали 2,51 млн упаковок против 2,98 млн в первом полугодии 2025 года.

Основными позициями на рынке ЮФО стали валериана и пустырник. На первую пришлось 37% денежной выручки, на вторую — 33%. Доля боярышника составила 19%, пиона — 11%. На эти четыре категории приходится основная часть рынка лекарственных настоек в округе.

Ранее сообщалось, что расходы жителей Краснодарского края на лекарственные препараты в первом полугодии 2026 года выросли на 22%. Суммарные траты населения региона на лекарства достигли 43,7 млрд руб.

Мария Удовик