Жители Кубани увеличили траты на успокоительные настойки на 5%
Жители Краснодарского края в первом полугодии 2026 года увеличили расходы на успокоительные и сердечные настойки на 5%. Объем продаж этих препаратов в регионе достиг 79,3 млн руб. против 75,7 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Эксперту Юг» предоставила аналитическая компания DSM Group.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
При этом продажи в натуральном выражении сократились на 15%. За шесть месяцев жители края приобрели 1,1 млн упаковок против 1,3 млн годом ранее. Таким образом, рост расходов произошел при снижении количества купленных упаковок.
В других регионах Южного федерального округа динамика оказалась неоднородной. В Ростовской области, которая занимает второе место по объему рынка, продажи в денежном выражении снизились на 2%, до 48,8 млн руб., а количество реализованных упаковок сократилось на 17%. В Крыму расходы выросли на 1%, до 24,6 млн руб., при снижении продаж в упаковках на 15%. В Севастополе жители потратили на успокоительные настойки 7 млн руб., что на 4% больше прошлогоднего показателя, при этом количество приобретенных упаковок уменьшилось на 11%.
В целом по Южному федеральному округу рынок лекарственных настоек в денежном выражении вырос на 2%, до 170,2 млн руб. Годом ранее показатель составлял 166,2 млн руб. В натуральном выражении рынок, напротив, сократился на 16%: за полугодие реализовали 2,51 млн упаковок против 2,98 млн в первом полугодии 2025 года.
Основными позициями на рынке ЮФО стали валериана и пустырник. На первую пришлось 37% денежной выручки, на вторую — 33%. Доля боярышника составила 19%, пиона — 11%. На эти четыре категории приходится основная часть рынка лекарственных настоек в округе.
Ранее сообщалось, что расходы жителей Краснодарского края на лекарственные препараты в первом полугодии 2026 года выросли на 22%. Суммарные траты населения региона на лекарства достигли 43,7 млрд руб.