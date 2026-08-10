Politico: Пентагон не убедил республиканцев поддержать рекордный военный бюджет

Глава Пентагона Пит Хегсет не сумел убедить республиканцев в Конгрессе одобрить рекордный оборонный бюджет на $1,5 трлн, сообщает Politico. Проект бюджета предполагает финансирование нового боевого корабля линкор и системы противоракетной обороны «Золотой купол». По данным издания, «все более активная группа республиканских законодателей» утверждает, что администрация США не объяснила, почему «нужно тратить ценный политический капитал на реализацию видения Трампа».

Politico пишет, что в последние недели господин Хегсет совершал регулярные визиты в Конгресс и встречался с законодателями. Однако на прошлой неделе сенаторы ушли на летние каникулы, так и не одобрив проект оборонного бюджета. Как поясняет издание, Пентагон ожидал, что республиканцы примут законопроект большинством голосов, в обход демократов, которые его не поддерживают. Однако такой подход вызвал недовольство и среди членов Республиканской партии. «Значительная часть этих дополнительных средств на оборону рассчитывает не только на третий, но, возможно, и на четвертый законопроект о бюджетном урегулировании. Что, если этого не произойдет?» — сказала сенатор от Аляски Лиза Мурковски.

В июле Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на $1,15 трлн. Документ был одобрен 216 голосами против 212. Параллельно нижняя палата Конгресса продвинула бюджетную резолюцию на $95 млрд. Она включает $73 млрд дополнительного финансирования для Пентагона и спецслужб на покрытие расходов на войну с Ираном. Глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что к концу сентября эти расходы достигнут $37,5 млрд. Некоторые сенаторы обвиняют его в том, что администрация не подготовила Конгресс к реальным масштабам затрат на войну с Ираном.

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