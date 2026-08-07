Bloomberg: Пентагон определил формат работы над разработкой «Золотого купола»
Первые испытания американской системы ПРО «Золотой купол» пройдут до конца 2026 года, а первые летные испытания перехватчиков ракет — в 2027 году. Кроме того, Пентагон запустит конкурс для компаний, которые хотят поучаствовать в разработке системы на разных этапах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Пентагон собирается провести конкурс для оборонных и технологических компаний в три этапа, включая наземные испытания, два летных испытания в космосе и демонстрацию технологий перехвата. На каждом из них военное ведомство будет отсеивать претендентов по трем критериям: стоимость, скорость и производительность.
Средний размер вознаграждения за пройденный этап составит $60 млн. На первом этапе будет оцениваться разработка ракет-перехватчиков средней дальности, на втором и третьем — их запуск. Источники Bloomberg говорят, что к разработке по итогу допустят три компании.
Предполагается, что «Золотой купол» станет многоуровневой системой защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В проекте также предусмотрено развитие космического эшелона перехвата. Стоимость системы оценивается в сумму от $185 млрд до $1,2 трлн. Американские СМИ называли Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril, True Anomaly и SpaceX потенциальными участниками проекта.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании новой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая должна защитить всю территорию США от различных видов ракет и других воздушных средств нападения. Первоначально проект назывался «Железный купол для Америки», но был переименован в «Золотой купол». Спустя несколько дней после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о создании «Золотого купола».
Пентагон завершил разработку концепции создания системы ПРО США нового поколения «Золотой купол» в сентябре 2025 года и проинформировал о её контурах Белый дом и Конгресс. На момент сентября 2025 года заявки на участие в мегапроекте, принимаемые до 10 октября, проявили интерес такие гиганты американского оборонного комплекса, как Boeing, Northrop Grumman, RTX (Raytheon), Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton и L3Harris, а также технологические компании SpaceX, Palantir и Anduril.
Первое испытание «Золотого купола» состоялось 23 июня 2026 года, в ходе которого военные использовали передовое лазерное оружие и автоматические системы поражения. По информации WSJ, американские технологические компании Anduril Industries и Palantir Technologies входят в группу подрядчиков, которые разрабатывают программное обеспечение для создающейся системы. Также в числе разработчиков ПО были названы Swoop Technologies и Aalyria Technologies, а первоначально в консорциум входили Lockheed Martin, Northrop Grumman и RTX.