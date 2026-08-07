Bloomberg: Пентагон определил формат работы над разработкой «Золотого купола»

Первые испытания американской системы ПРО «Золотой купол» пройдут до конца 2026 года, а первые летные испытания перехватчиков ракет — в 2027 году. Кроме того, Пентагон запустит конкурс для компаний, которые хотят поучаствовать в разработке системы на разных этапах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Пентагон собирается провести конкурс для оборонных и технологических компаний в три этапа, включая наземные испытания, два летных испытания в космосе и демонстрацию технологий перехвата. На каждом из них военное ведомство будет отсеивать претендентов по трем критериям: стоимость, скорость и производительность.

Средний размер вознаграждения за пройденный этап составит $60 млн. На первом этапе будет оцениваться разработка ракет-перехватчиков средней дальности, на втором и третьем — их запуск. Источники Bloomberg говорят, что к разработке по итогу допустят три компании.

Предполагается, что «Золотой купол» станет многоуровневой системой защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. В проекте также предусмотрено развитие космического эшелона перехвата. Стоимость системы оценивается в сумму от $185 млрд до $1,2 трлн. Американские СМИ называли Lockheed Martin, Northrop Grumman, Anduril, True Anomaly и SpaceX потенциальными участниками проекта.