Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $1,15 трлн

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму $1,15 трлн, сообщает The Washington Post. Документ был одобрен 216 голосами против 212.

Параллельно нижняя палата Конгресса продвинула бюджетную резолюцию на $95 млрд. Она включает $73 млрд дополнительного финансирования для Пентагона и спецслужб на покрытие расходов на войну с Ираном, $12 млрд помощи фермерам и $10 млрд на мероприятия, связанные с выборами. Проект прошел с минимальным преимуществом (216 против 214) без поддержки со стороны Демократической партии.

Оба инициативы сталкиваются с серьезным сопротивлением в Сенате, отмечает WP. Демократы критикуют документы за отсутствие механизмов ограничения военной активности администрации Дональда Трампа на Ближнем Востоке, а фискально консервативные республиканцы недовольны отсутствием сокращений других статей бюджета для покрытия новых расходов.

На слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что к концу сентября расходы США на войну с Ираном составят около $37,5 млрд. Он предупреждал, что если деньги не будут выделены в срочном порядке, то у ВМС и ВВС возникнет острая нехватка бюджета уже в ближайшие недели.