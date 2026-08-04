Агент вливания

Иранская военная кампания США пробила дыру в бюджете Пентагона, закрыть которую срочно пытается глава Пентагона Пит Хегсет. Его переговоры с Конгрессом протекают сложно: в преддверии промежуточных выборов законодатели не торопятся выделять средства на непопулярную у избирателей войну. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп и Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В то время как на прошлой неделе ВС США проводили «тяжелую волну» ударов по Ирану, представители американской администрации атаковали Конгресс, безуспешно — пока во всяком случае — пытаясь убедить законодателей выделить дополнительные средства на продолжение операции в Персидском заливе.

Как сообщило 3 августа издание The Hill, глава военного ведомства Пит Хегсет, несмотря на все попытки, пока не смог добиться заметной поддержки продолжения финансирования войны с Ираном даже среди сенаторов-республиканцев.

Целесообразность продолжения военного конфликта с Ираном, который уже шестой месяц истощает американские запасы вооружений и казну Пентагона, вызывает все больше сомнений не только у демократов, но и у контролирующих Конгресс республиканцев. Хотя среди консервативных избирателей поддержка войны по-прежнему высокая, в целом по стране она продолжает падать. В конце июля был зафиксирован самый низкий уровень этой поддержки с начала кампании — лишь 34% за.

Не учитывать последние данные соцопросов в преддверии намеченных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс американские законодатели не могут.

По информации The Hill, после более чем двухчасовой закрытой встречи министра Хегсета с ключевыми сенаторами, состоявшейся на прошлой неделе, многие законодатели либо посчитали его аргументы неубедительными, либо предпочли промолчать.

Как отмечает издание, глава Пентагона пытался убедить членов верхней палаты Конгресса поддержать бюджетный пакет на $95 млрд, значительная часть которого должна пойти Пентагону и разведывательным службам на закрытие бюджетной дыры, образовавшейся из-за военных действий против Ирана.

Ранее 22 июля Палата представителей приняла законопроект о дополнительном выделении этих $95 млрд. Голосование прошло почти по партийной линии, с перевесом всего в два голоса: за — 216, против — 214 (все демократы и два республиканца).

Поскольку республиканцы небезосновательно опасались, что любое предложение по финансированию войны будет заблокировано в Сенате через филибастер (в рамках процедурного голосования, где требуется 60 голосов за), они пошли на уловку и решили одобрить увеличение расходов через так называемую процедуру бюджетной сверки (reconciliation), которая требует поддержки простого большинства в Сенате.

Но, как оказалось, даже получение простого большинства документу не гарантировано. В верхней палате он встретил серьезный скепсис и со стороны консерваторов.

В отсутствие из-за болезни сенатора Митча Макконнелла, известного умением сплачивать однопартийцев, у республиканцев 52 голоса из 100. По информации СМИ, против предложения могут выступить до пяти консерваторов.

В частности, сенатор Лиза Мурковски назвала встречу с Хегсетом «скорее возможностью для министра и его команды изложить видение» оборонных расходов. Сенатор Джони Эрнст отметила отсутствие ясности по цифрам. «Именно это беспокоит многих»,— заявила она. Председатель комитета Сената по ассигнованиям Сюзанн Коллинз, которой предстоит жесткая борьба за переизбрание, отказалась комментировать встречу, сославшись на ее закрытый характер.

Коллинз — известный среди консерваторов критик однопартийных подходов в вопросе выделения денег на военные нужды. Она, как и Мурковски, вместе почти со всеми демократами и еще двумя республиканцами поддержала резолюцию об ограничении полномочий президента Трампа для ведения войны с Ираном. В связи с этим весьма вероятно, что дальнейшее финансирование войны эти республиканцы не поддержат. По информации американских СМИ, еще один колеблющийся сенатор-республиканец — Джон Кёртис.

При этом пакет на $95 млрд — не единственный зависший в Сенате.

Параллельно из-за противоречий там застопорилось продвижение большого оборонного бюджета на $1,5 трлн на 2027 финансовый год и еще $350 млрд на оборону на ближайшие пару лет через все тот же механизм бюджетной сверки.

Ситуацию осложняет и растущее недоверие части республиканцев непосредственно к самому Питу Хегсету.

Некоторые сенаторы обвиняют его в том, что администрация не подготовила Конгресс к реальным масштабам затрат на войну с Ираном. Так, 21 июля Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном выступал перед комитетом Сената по ассигнованиям. Он сообщил, что война с Ираном обошлась в $37,5 млрд. Это было воспринято сенаторами как очередное введение их в заблуждение.

По независимым оценкам Moody’s Analytics, война стоила минимум $132 млрд. Глава Пентагона при этом пугал законодателей «критической нехваткой» средств, которая может поставить под угрозу выплату жалования военнослужащим, пополнение запасов и проведение операций в ближайшие недели.

Лидер большинства в Сенате Джон Тюн, впрочем, не теряет надежды согласовать текущее финансирование, которое запросил глава оборонного ведомства США.

В беседе с “Ъ” известный американский военный эксперт Мэттью Хо предположил, что надежды лидера республиканцев небеспочвенны и рано или поздно это финансирование Пентагон получит.

По его мнению, единственное, чего хочет Демократическая партия — «использовать иранскую кампанию как рычаг влияния на избирателя, который против войны».