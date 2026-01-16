Первый «линкор Трампа» может обойтись в $22 млрд

Строительство нового боевого корабля линкор может обойтись США до $22 млрд, что сделает его одним из самых дорогих в истории. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на предварительные расчеты Бюджетного управления Конгресса.

Итоговая стоимость будет зависеть от еще не принятых решений, касающихся водоизмещения, численности экипажа и оружия, которым оснастят корабль. Минимальной ценовой планкой назвали $15,1 млрд, но не исключено, что в итоге стоимость поднимется до $22 млрд.

Самый дорогой корабль в составе ВМС США — авианосец Gerald R. Ford. Он введен в эксплуатацию в 2017 году, его строительство обошлось почти в $13 млрд. Сейчас на вооружении у Штатов нет линкоров. Самыми крупными из них ранее были корабли типа «Айова» с водоизмещением 48 тыс. т, но их сняли с вооружения в 90-х годах XX века. Американские линкоры в основном были списаны в 1950-е годы, если не считать ограниченного использования в ходе Вьетнамской войны.

Дональд Трамп анонсировал строительство нового корабля в декабре 2025 года. Первые корабли должны ввести в строй через два с половиной года. Американский президент уверяет, что они станут «самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора».

