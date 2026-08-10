ФК «Краснодар» обыграл «Спартак»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 3-го тура Российской премьер-лиги в Москве одержал волевую победу над «Спартаком». Игра завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

В стартовом составе южан на встречу в Москве вышли те же 11 игроков, что и в матче прошлого тура чемпионата против «Факела». Всего три минуты потребовалось красно-белым, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Сначала Маркиньос получил передачу на левом фланге, выполнил подачу в штрафную «быков», а Манфред Угальде в одно касание переиграл Станислава Агкацева. Однако пропущенный гол не сломил «Краснодар». В одной из ответных атак подопечные Мурада Мусаева восстановили равенство, когда Лукас Оласа не оставил шансов Александру Максименко.

Южане не остановились на достигнутом и через пять минут повели в счете, когда Никита Кривцов снабдил передачей Жоау Батчи, который изящно пробил в дальнюю девятку. В оставшееся время соперники создали еще ряд опасных подходов и моментов, но зрители больше не увидели забитых мячей. В итоге — успех «Краснодара» со счетом 2:1.

После трех игр в РПЛ подопечные Мурада Мусаева занимают первое место с девятью очками. В следующем туре «быки» сыграют в Краснодаре 15 августа с «Ахматом».

Евгений Леонтьев