Казахстан перенаправил часть экспорта нефти на фоне сбоев в КТК

Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ведомстве отметили рост прокачки нефти по направлению Атырау—Самара, а также увеличение экспорта в Китай. Остальные маршруты, по данным Минэнерго, продолжают работать в пределах средних плановых показателей.

На фоне изменений в работе КТК Турция возобновила выдачу разрешений на проход судов через проливы в направлении Черного моря, в том числе к российским портам. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По данным агентства, 9 августа танкер Aegean Dream вошел в Дарданеллы и направился к терминалу КТК в Новороссийске. Судно ожидало разрешения на проход с 6 августа. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Мария Удовик