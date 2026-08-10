Трое севастопольцев заочно осуждены на семь лет за вымогательство 24 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя заочно приговорил трех участников организованной группы к семи годам колонии строгого режима за вымогательство у предпринимателя. В период с 2009 по 2012 год они требовали 24 млн руб., из которых получили почти 2,4 млн, сообщили в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что Дмитрий Койро, Юрий Нимко и Зураб Рухадзе входили в организованную группу, вымогавшую имущество у бизнесменов. Предприниматель, работавший в сфере пассажирских перевозок, под угрозой насилия передал им почти 2,4 млн руб. из требуемых 24 млн.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками уголовного розыска. Фигуранты объявлены в международный розыск, суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Каждому назначено семь лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с них 1,2 млн руб. компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Двое других соучастников осуждены ранее и уже отбывают назначенное наказание.

Алина Зорина