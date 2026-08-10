Жителя Динского района будут судить за покушение на сбыт 6 кг мефедрона

Прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он оборудовал тайники с мефедроном общей массой почти 6 кг, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае и июне 2026 года мужчина на территории района через интернет делал «закладки» с наркотическим веществом. Довести преступление до конца он не смог — его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Динской районный суд. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Алина Зорина